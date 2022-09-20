Ek yerleştirme ile KKTC'ye 3 bin 201 kişi daha geliyor

Haber Kıbrıs-Özel

2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2022-2023 öğretim yılı için adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri tamamlandı.

KKTC üniversitelerine 11 bin 141 öğrenci yerleşmişti. Ek yerleştirmelerin ardından 3 bin 201 kişi daha KKTC üniversitelerine yerleştirildi.

İşte KKTC Üniversitelerine yerleşen öğrencilerin dağılımları:





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20/09/2022 12:02