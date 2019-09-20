Ek yerleştirme sonucu 866 öğrenci daha KKTC’ye geliyor

Yükseköğretim Kurumları Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından yapılan tercihlerle KKTC’ye yerleşen ve kayıt yaptıran öğrenci sayıları açıklandı.

İlk verilere göre 14 bin 17 öğrenci için kontenjan alan KKTC üniversitelerine 8 bin 39 öğrenci yerleşmişti. Ek yerleştirmelerin ardından 866 kişi daha ek yerleştirmelerle KKTC üniversitelerine yerleştirildi.

Geçtiğimiz yıl ise KKTC’ye 17 bin 801 kontenjan ayrılmış; 8 bin 178 öğrenci yerleşmişti.

Eğitim uzmanları, ortaya çıkan rakamların KKTC Yükseköğrenimi açısından olumlu buldu. Yaşanan ekonomik kriz ortamında 8 bin üzerinde öğrencinin KKTC’yi tercih ediyor olması pozitif değerlendirildi.

866 yerleştirme daha

Yerleştirmelerin ardından ek yerleştirmeler de yapıldı. YÖK, KKTC üniversitelerine yerleşen 8 bin 39 öğrenciye ek olarak 866 öğrencinin daha KKTC üniversitelerine yerleştirildiğini açıkladı. Buna göre KKTC üniversitelerine kayıt yaptıran öğrenci sayısı 8 bin 905 oldu.

Ek yerleştirmelerle geçen yıla göre artış var

Geçtiğimiz yıl ise KKTC’ye 17 bin 801 kontenjan ayrılmış; 8 bin 178 öğrenci yerleşmişti. Bu yıl bu rakam ek yerleştirme sayılarıyla beraber artmış oldu. Geçen yıla göre 728 öğrenci daha fazla KKTC üniversitelerine kayıt yapmış oldu.

20/09/2019 12:38