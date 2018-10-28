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Ekim- Kasım- Aralık ayları için HP durduruldu.

Hükümet KHK ile maaşların artışını yüzde 25’te bıraktı

Döviz krizi nedeniyle yaşanan ekonomim kriz, ülkemizdeki Hayat Pahalılığını yüzde 40 oranına çıkardı.

Ocak 2019 maaşlarına artışın yüzde 40 civarında yansıması gerekirken, hükümet Kanun Hükmünde Kararname ile, maaş artışına

Ekim- Kasım- Aralık aylarında oluşacak Hayat Pahalılığını yansıtmama kararı aldı.

Buna göre, Ocak sonu maaşlarına artışın yüzde 25 civarında olması bekleniyor. Hükümet, bu yöndeki görüşünü sendikalara aktarmış, ancak sendika başkanları buna sert tepki göstermişti.

Alım gücünün yüzde 68 oranında eridiğini savunan sendika yöneticileri, 2018 yılında oluşan kayıpların tamamının maaşlara yansımasını istiyor. Ülkede ciddi bir kaos yaratacak yasal değişiklik, Meclis’e gerek duyulmadan, kanun hükümümde kararname ile devreye sokuldu.