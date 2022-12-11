Ekim ayı kanser tarama sonuçları açıklandı

KKTC SAĞLIK BAKANLIĞI

TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ DAİRESİ KANSER TARAMA ÇALIŞMALARI

KANSER TARAMASI (1-31 Ekim)

KKTC Sağlık Bakanlığı, Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi 01 Ekim - 31 Ekim 2022 tarihlerinde yapılan kampanyamıza 307 kişi müracaat etmiş olup kriterlere uyan 161 kişinin Güzelyurt, Lefke, İskele ve Mehmetçik Sağlık Merkezlerinde kanser taraması yapılmıştır. Sözü edilen taramalar basın yolu ile duyurulmuş ve duyuruya katılan kişilerin cinsiyet ve yaşlarına göre testler yapılmıştır.

Söz konusu taramalar Mamografi (MMG), Gaitada Gizli Kan (GGK), HPV ve Smear olup testleri yapılmıştır. Mamografi, HPV ve Smear Testleri yalnızca kadınlara yapılırken Gaitada Gizli Kan Testi hem kadınlara hem de erkeklere uygulanmıştır. Mamografi 40 – 69 yaş, HPV ve Smear Testleri 30 – 65 yaş, Gizli Kan Testi ise 50 – 74 yaş aralığını kapsayacak şekilde yapılmıştır. Taramaya toplamda 161 kişi katılmış bunların 135’inin kadın 26’sinin erkek olduğu saptanmıştır, sonuçlar aşağıda yer almaktadır. Çalışmanın detaylı sonuçlarına Sağlık Bakanlığı resmi sayfasından da ulaşılabilir.

Tablo 1: Taramaya Katılan Kadınların Mamografi Sonuçları Toplam Negatif Pozitif 62 52 0 10 adet ileri tetkik USG istenmiştir

Tablo 2: Taramaya Katılan Kadınların HPV Test Sonuçları Toplam Negatif Pozitif 119 111 (%95) 6( % 5)

Tablo 3: Taramaya Katılan Kadınların Smear Test Sonuçları Toplam Negatif Pozitif 119 118 1

Tablo 4: Taramaya Katılan Kişilerin Gaitada Gizli Kan Testi Sonuçları Toplam Negatif Pozitif 95 91 4 (%4)

Taramaya katılan kişilerin 39’u ailelerinde, meme, bağırsak veya rahim kanseri olduğunu belirtmiştir. Sözü edilen kişilerin ailelerinin 61%’inde meme, 31%’inde bağırsak ve 3%’ünde de rahim kanserinin göründüğü tespit edilmiştir.

Yapılan kanser taraması ile ilgili genel bilgiler yukarıda yer alırken bölgelere göre olan bilgiler aşağıda yer almaktadır.

1.Güzelyurt Sağlık Merkezi

Güzelyurt Sağlık Merkezindeki testlere toplamda 33 kişi katılmıştır. Bu kişilerin 97%’sinin (32 kişi) kadın 3%’ününse (1 kişi) erkek olduğu gözlemlenmiştir.

Güzelyurt’ta 17 kişiye mamografi yapılmıştır. Söz konusu testin tümünün sonuçlarının negatif (normal) olduğu saptanmıştır.

Güzelyurt’ta toplamda 29 kadına HPV Testi yapılmıştır. Bu sonuçlardan 25’i (87%) negatif iken 3 (10%) pozitif vaka tespit edilmiştir. 1kişden testin tekrarı talep edilmiş ancak katılımcı tekrarı kabul etmemiştir.

Yapılan bir diğer test ise Smear’di. Sözü edilen test toplamda 29 kişiye yapılmıştır. Test sonuçlarından 28’i (97%) negatif olarak sonuçlanırken 1 (3%) pozitif smear (ASGUS) saptanmıştır.

Gaitada Gizli Kan Testi ise 18 kadın ve 1 erkek olmak üzere toplamda 19 kişiye uygulanmıştır. Sözü edilen tetkikin tüm sonuçları negatif (normal) olarak saptanmıştır.

2.Lefke Sağlık Merkezi Taraması

Lefke Sağlık Merkezindeki taramalardaki testlere toplamda 23 kişi katılmıştır. Taramaya katılan kişilerin 74%’ü (17 kişi) kadınken 26%’sının (6 kişi) ise erkek olduğu tespit edilmiştir.

Lefke Sağlık Merkezinde toplamda 13 kişiye Mamografi çekilmiştir. Bu tetkiklerden 10’u (77%) negatif olarak sonuçlanırken 3 tanesinde (23%) ileri tetkik olarak USG istenmiştir.

Yapılan testlerden bir diğeri ise HPV’idi. Sözü edilen test toplamda 15 kişiye uygulanmıştır. Tüm sonuçlar sonuçları negatif çıkmıştır.

Lefke Sağlık Merkezinde toplam 15 kişiden Smear alınmıştır. Çıkan sonuçların 14’ü negatifken 1 kişiden Smear testinin tekrarı istenmiştir.

Gaitada Gizli Kan Testi toplamda 17 kişiye uygulanırken bu kişilerin 65%’inin (11 kişi) kadın ve 35%’inin (6 kişi) erkek olduğu görülmüştür. Gaitada Gizli Kan tetkikin bütün sonuçlarının negatif (normal) olduğu görülmüştür.

3. İskele Sağlık Merkezi ve Mehmetçik Sağlık Merkezi

İskele Bölgesindeki Sağlık Merkezlerindeki taramalara toplamda 106 kişi söz edilen testlere katılmıştır. Taramaya katılan kişilerin 83%’si (135 kişi) kadınken 17%’inin (27 kişi) ise erkek olduğu görülmüştür.

Bölgedeki taramaya katılanların 32’si mamografi çektirmiştir. Çıkan sonuçların 25’i (78%) normal iken 7’sinden (22%) ileri tetkik USG istenmiştir.

İskele Sağlık Merkezinde toplam 75 HPV testi yapılmıştır. Yapılan testlerin 71’inin negatif, 3’ünün Pozitif olduğu gözlemlenirken hala hazırda sonuçlanmayan 1 test mevcuttur.

İskele Bölgesindeki taramalara toplamda 75 kişiden Smear alınmıştır. Bakılan tüm testlerin sonuçları negatif olduğu gözlemlenmiştir.

Gaitada Gizli Kan Testi toplamda 59 kişiye uygulanırken bu kişilerin 70%’inin (35 kişi) kadın ve 30%’inin (15kişi) erkek olduğu görülmüştür. Gaitada Gizli Kan tetkikin sonuçlarının 4’ü (8%) pozitiftir. Pozitif sonuçların dağımı ise 3 (9% kadınların kendi arasındaki oranı) kadın ve 1 (7% erkeklerin kendi içindeki oranı) erkek şeklindedir.

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11/12/2022 16:13