Ekim Ayından İtibaren Ortaokul ve Liselerde Görülen Vakalar Açıklandı
Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası tarafından yapılan açıklamada Ekim ayından itibaren ortaokul ve liselerde öğrenim gören öğrencilerde Covid-19 pozitif vaka sayısı toplam 8 olarak açıklandı
25/12/2020
Haber Kıbrıs
Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Covid-19 vakaları ile ilgili yaşanan ve yaşanması olası sıkıntıları dile getirmek amacıyla Lefkoşa Türk Lisesi’nde basın açıklaması düzenledi. Yapılan açıklamada Ekim ayından itibaren ortaokul ve liselerde görülen toplam koronavirüs pozitif vaka ve bilinen temaslı sayısı açıklandı. KTOEÖS yetkilisi yaptığı açıklamada pozitif görülen vaka sayılarını kendi temsilcileri ve okul iradeleri ile yaptıkları iş birliği ile öğrendiklerini açıkladı.
İşte Ekim Ayından İtibaren Ortaokul ve Liselerde Görülen Vakalar :
Demokrasi Ortaokulu: 1 vaka
19 Mayıs TMK: 1 vaka
Atatürk Meslek Lisesi: 1 vaka
Haydarpaşa Ticaret Lisesi: 1 vaka
Mağusa TMK: 1 vaka
Şehit Turgut Ortaokulu: 1 vaka
Lefkoşa Türk Lisesi: 1 vaka
Polatpaşa Lisesi: 10 temaslı
Güzelyurt Meslek Lise ve Girne Turizm Meslek Lisesi eğitme giden bir öğrenci: 1 pozitif, temaslı sayısı net bilinmiyor.
Sendika tarafından yapılan açıklamanın tamamı için tıklayınız...