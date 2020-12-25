Ekim Ayından İtibaren Ortaokul ve Liselerde Görülen Vakalar Açıklandı

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Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Covid-19 vakaları ile ilgili yaşanan ve yaşanması olası sıkıntıları dile getirmek amacıyla Lefkoşa Türk Lisesi’nde basın açıklaması düzenledi. Yapılan açıklamada Ekim ayından itibaren ortaokul ve liselerde görülen toplam koronavirüs pozitif vaka ve bilinen temaslı sayısı açıklandı. KTOEÖS yetkilisi yaptığı açıklamada pozitif görülen vaka sayılarını kendi temsilcileri ve okul iradeleri ile yaptıkları iş birliği ile öğrendiklerini açıkladı.

İşte Ekim Ayından İtibaren Ortaokul ve Liselerde Görülen Vakalar :

Demokrasi Ortaokulu: 1 vaka

19 Mayıs TMK: 1 vaka

Atatürk Meslek Lisesi: 1 vaka

Haydarpaşa Ticaret Lisesi: 1 vaka

Mağusa TMK: 1 vaka

Şehit Turgut Ortaokulu: 1 vaka

Lefkoşa Türk Lisesi: 1 vaka

Polatpaşa Lisesi: 10 temaslı

Güzelyurt Meslek Lise ve Girne Turizm Meslek Lisesi eğitme giden bir öğrenci: 1 pozitif, temaslı sayısı net bilinmiyor.

Sendika tarafından yapılan açıklamanın tamamı için tıklayınız...

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25/12/2020 12:33