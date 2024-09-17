Ekim’de 3 önemli organizasyon 

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17/09/2024

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Ekim’de 3 önemli organizasyon 

 

Basketbol Federasyonu Ekim ayı içinde de 3 önemli kurs ve seminere imza atacak.
12-16 Ekim tarihlerinde "D" Kategori Antrenör Kursu düzenleyecek. 
Federasyon ayrıca 17-18 Ekim tarihlerinde ise tüm antrenörler için zorunlu seminer planlıyor. Liglerde görev alacak antrenörler bu seminere katılmaları zorunlu olacak. Bu seminerde aynı zamanda antrenör belgelerinin vizelenme işlenmeleri gerçekleşecek.
Basketbol Federasyonu ayrıca Ekim ayında Attila Topaloğlu Hakem Semineri de gerçekleştirecek. Bu seminere de Türk Basketbolunun önemli Hakemleri verecek.

17/09/2024 10:14
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TAGS: spor, haber, kıbrıs, Basketbol Federasyonu
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