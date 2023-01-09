Ekin Adademir Limited ile Kemal Saraçoğlu Vakfı arasında sözleşme imzalandı

Ekin Adademir Limited ile Kemal Saraçoğlu Vakfı arasında imzalanan sorumluluk projesi sözleşmesi gereği, Ekin Adademir Limited tarafından satılan peynirlerin satışlarından elde edilecek gelirin bir kısmı Vakfa bağışlanacak.

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’ndan yapılan açıklamaya göre, Ekin Adademir Limited, 2023 senesinin ocak, şubat ve mart aylarında Teksüt Marka peynirlerinin satışından elde edilecek gelirin bir kısmını Kemal Saraçoğlu Vakfı’na bağışlayacak.

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09/01/2023 10:43