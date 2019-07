Ekin Adademir: ''Tanınmamışlığın avantajlarını kullanalım''

HK Ajans

İş insanı Ekin Adademir, ülkede iş dünyasının karşılaştığı en önemli sorunlardan bir tanesinin bürokrasi olduğunu ifade etti.

Adanın ucuzlatılması noktasında devletin taşın altına elini koyması gerektiğini ifade eden Adademir, alım gücünün yükseltilmesi noktasında birtakım girişimlerin şart olduğunu belirtti.

İşinsanı Ekin Adademir ile ülke ekonomisi üzerine uzun uzun sohbet etme şansımız oldu. Sohbetimiz esnasında özellikle ülkede artık kronikleşen bürokrasi üzerinde durarak artık bu yapıdan kurtulma zamanının geldiğine işaret etti.

Hantallaşan ve kronikleşen bürokrasi yüzünden bakanların da artık iş yapamaz hale geldiğine işaret eden Adademir, ülkede bu kadar sorun yaşanırken Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun 3 ay tatile girmesini de eleştirdi.

Üniversiteler ve turizmden gelir elde eden adanın ucuzlatılmasının şart olduğuna ısrarla vurgu yapan Adademir, bunun yöntemlerinin var olduğunu, ancak bunları hayata geçirmekiçin de cesaret gerektiğini söyledi.

Asgari ücreti yükseltmek veya çalışana hayat pahalılığı vermekle insanların cebindeki paranın çoğaltılamayacağını, önemli olanın alım gücünü yükseltmek olduğunu kaydeden Adademir, ülkenin tanınmamışlığının ve küçük olmasının avantajları kullanılarak gelirlerini yükseltip, ekonomisinin düze çıkarılabileceğini söyledi. İşte detaylar...

“Kilitlenmiş, klikleşmiş ve kemikleşmiş bir yapı”

SORU: İş insanları olarak yeni koalisyon hükümetinden beklentileriniz nelerdir?

ADADEMİR: Gelen ve giden hükümetlerin birşeyleri değiştirebileceklerine inancımız kalmadı. Çünkü hep bir umut ve heyecanla yeni gelene sarılıyoruz. Eski siyaset anlayışının ardından gençler geldi. Ülkede, UBP- CTP koalisyonu kuruldu, dörtlü koalisyon kuruldu. Bunlar hep yeni umutlardı, heyecandı ancak saman alevi gibi hepsi söndü.

Bunun temel nedeni olarak da bürokrasiyi görüyorum. Kilitlenmiş, klikleşmiş ve kemikleşmiş bir yapı. Bunu kıbırdattığınız anda da çok büyük bir sıkıntı yaşıyorsunuz. Örneğin, bazı şeyleri siyasilere anlattığımız zaman aklılarına yatıyor. Ama bizimle olan süreleri sadece 1-2 saat. Geriye kalan sürelerini bürokrat kesimle beraber geçiriyorlar. Doğal olarak onlardan daha fazla etkileniyorlar. Onların da yılların getirdiği ve doğru olduğuna inandıkları bir yapısı var ve onu korumaya çalışıyorlar. Hep “nasıl olmayacağını” anlatıyorlar. Eğer olursa onlara nasıl sıkıntılar yaratacağını söylüyorlar. Yöntem göstermeyip sadece olumsuzluk ortaya koyuyorlar. Üstüne de giderseniz başınıza gelecekleri üstü kapalı anlatıyorlar.

“Yapı kırılmadığı sürece işler yürümez”

SORU: Peki bunu nasıl değiştirebiliriz?

ADADEMİR: Bürokraside 40 yıllık oluşmuş bir yapı var ve müdürler değişse bile o yapı değişmiyor. Siyasilerin de birikmiş işler ve sorunlarla ne zaman ilgileneceği muamma. Ya açılışları var, ya törenleri var, yada dostunun, arkadaşının bir işi vardır. En küçük bir sorununuzu çözmek için dahi bakanı görmeniz gerekiyor. Bizler çok basit işlerimiz için dahi, ki bunu düz memurun yapması gerekir. memur, şef, müsteşar ve bakan olmak üzere sırayla hepsini ziyaret ediyoruz. Yarım saat anlatırız ilgili bakana hiç bilmediği, anlamadığı çok basit bir konuyu. O da anlamaya çalışır, bunun neticesinde çözüm üretmeye çalışır. İşte bakanın yarım günü böylece gitti. Bizim gibi bir sürü insan var. İşte bu bakan, bu gibi sorunlarla ilgilenmekten ülkenin sorunları ile global sorunlar ile ilgilenmeye ne zaman zaman ayırabilecek. Akşamları açılışlar, törenler var, parti toplantıları var. Gün içinde birçok ziyaretçileri var, meclis çalışmaları var. Bu arada da bu insanlar sorun çözecek. Bu mümkün değil. O nedenle kilitlenmiş bir yapı var ve bu yapı kırılmadığı sürece işler yürümez.

“Meclis tatili değişmez bir kanun mu?”

SORU: Bu yapı nasıl kırılır?

ADADEMİR: Tüm toplum yaşanan sorunların ortadan kalkması için yeni yasalara ihtiyaç duyulduğundan söz eder ancak Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu 3 ay tatile giriyor. Neden? Hangi gerekçe ile tatile giriyorlar mantığını bilmiyorum. Yapılması gerken bu kadar çok iş olduğu dile getirilirken, neden tatil oluyor? Meclisin tatile girmesi sanki de değişmez bir kanun gibi.

“Ülkenin ucuzlatılması şart”

SORU: Ülke ekonomisinin düzelmesi için sizce ne yapılmalı?

ADADEMİR: Ülkenin ucuzlatılması şart. Bunu asgari ücreti yükseltmekle yapamazsınız. Bu şekilde çalışanın cebindeki para çoğalır ancak alım gücü yükselmez ki. Bunun sonucunda ülke pahalı olacaktır. Siz asgari ücretlinin maaşı ile 11 kilo et almasını sağlayabiliyor musunuz ona bakacaksınız. Yoksa cebindeki parayı çoğalttığınız zaman sonuç değişmeyecek. Bunun sonucunda işsizlik de artacaktır. Çünkü, iş insanları asgari ücreti ödeyemeyecek duruma geliyor ekonomi bu kadar kötüye giderken. Bir iş yerinde 12 kişi çalışıyorsa, 10 kişinin asgari ücretinin ödenebilmesi için 2 kişi işten çıkarılacaktır diğerlerinin maaşının ödenebilmesi için. Çözüm asgari ücreti artırmak değil, ülkeyi ucuzlatıp cebindeki para ile alım gücünü yükseltmektir. Asgari ücreti artırıp, devletten maaş çekenlere hayat pahalılığı verdiniz diyelim. Ülkedeki öğrenciler ne olacak? Öğrenciler de hayat pahalılığı alabilecek mi? Zaten çocuklar ülke pahalı diye şikayet ediyor, ülkemize gelmek istemiyorlar, aileleri gönderemiyor. Buna rağmen bir de artış yapıyorsunuz. Peki ne olacak? Öğrenci sayısı azaldıkça ekonomik getiriler azalacak, kaynak azalacak. Bunlar çözüm değildir. Zam yapmak, artış yapmak çözüm değil, önemli olan hayatı ucuzlatmaktır. Ancak, ucuzlatmaktan da korkuyoruz. Neden, çünkü ne kadar olduğunu bilmediğimiz gelirlerimizin azalacağından korkuyoruz. Gerçekten ben ilgili kişilerle konuştuğum zaman petrolden bile ne kadar gelirimiz olduğunu bilmiyorlar. Petrol benzin, mazot satışından ne kadar gelir elde edildiği bilinmiyor.

“Etin %60-70’i ülkeye kaçak geliyor”

SORU: Sizin önerileriniz nelerdir?

ADADEMİR: Neden üçüncü ülke mallarının gümrüklerini, fonlarını sıfıra yakın getirmeyelim ve bizden alınmasını sağlamayalım. Çünkü AB içinde olmadığımız için bunu yapma şansımız var. Ekonomiyi hareketlendirebiliriz. Ancak biz bunu da istatistiki verilerimiz olmadığı için korkup yapamıyoruz. Bir ikinci konu ise et konusudur. Etin %60-70’i ülkeye kaçak geliyor ve bunu da herkes biliyor, devlet yetkilileri de dahil. Bütün rakamlar da bunu göseriyor. Bizde ülkedeki et tüketimi, otelleri de içerisine aldığınız zaman ülkedeki hayvalar 3 ayda tükenir. Ancak bizde hayvanlar bitmiyor, otellerde, restoranlarda et sürekli tüketiliyor. Nerden geliyor bu hayvanlar, nasıl oluyor? Ama biz hala ete yasak koyuyoruz. Böylece ne oluyor, kanunsuz geliyor, sağlıksız koşullarda geliyor, vergisiz, gümrüksüz geliyor. Ama biz bundan mutluyuz hayvancıyı koruduğumuza inanıyoruz. Kaçakçılığı teşvik ederek, gayri yasal kontrolsüz sağlıksız etin ülkeye gelimesiyle hayvancıyı koruduğumuzu sanıyoruz. Halbuki eti ucuzlatsak, örneğin öğrenciler 15 günde bir restoranta gidiyorsa, haftada bir gidecektir. BU da yeni restoran yeni iş yeri demektir. Turist her şey dahil otel yerine dışarda restoranta da yemek yiyecektir. Al sana istihdam, iş imkanı. İnsanlar otel dışına çıktığı zaman diğer dükkanlardan da alışveriş yapacaktır. Bunları yapmaya başlamamız gerekiyor. Önce devletin üzerindeki o işe girme, istihdam sağlama yükünü alması için ülkeyi ucuzlatması gerekiyor. Ülkede 50 bin öğrenci olduğunu var sayarsak, ülke eğer ucuz olursa bu çocuklar her gidişlerinde buradan mal götürüp kendi ülkelerinde satabilirler. Ortalama 4-5 kez ülkelerine gittiklerini varsaysak, 2-3 milyon dolarlık bir hareket olacak piyasada. Çocukların aileleri daha sık gidip gelecekler. Tatil yapıp, alışveriş yaparlar. Birbirini bağlayan destekleyen hareket olur ve ekonomi ivme kazanır.

“Pasta büyümeli”

SORU: Bu cesareti gösterip uygulayabilecek politikacı var mı?

ADADEMİR: Doğruyu görebiliyorlar mı diye sorarsanız eğer, kesinlikle görürüyorlar derim. Ama cesaret gösterip bunu uygulayabilirler mi, o riski alır mı onu zaman gösterecek. Ama bu yapılmazsa gidişatımız hiç iyi değil. Biz üniversitelere ve turizme sırtımızı dayadık. İkisi için de farklılık yaratacaksın, ucuzluk yaratacaksın, kalite yaratacaksın. Biz bunu yapmıyoruz, pahalılık yaratıyoruz. Yarattığımız pahalılık da kör bir döngüdür çözüm değil. Memurun aldığı artış ile özel sektöre yapılan artış aynı paralelde yansımıyor. Pasta büyümeli ki asgari ücretli elindeki ile o pastadan daha fazla pay alsın.

“Tanınmamışlığın getirdiği avantajları kullanalım”

SORU: Son olarak ne söylemek istersiniz?

ADADEMİR: Önerim, ülkenin ucuzlatılmasıdır. Küçük basit, kişisel çıkarlarımızdan uzaklaşıp ülkeyi ucuzlatıp kaliteyi artırmamız lazım. Biz küçük bir ülkeyiz, fare gibi hızlı hareket etme şansımız vardır. Karar verip hızla hareket edebiliriz. Bu bizim fırsatımızdır. Dez avantajımız olan tanınmamış ülke olmayı da avantaj olarak kullanmalıyız. Hiçbir şey tek başına yanlış değildir. Tanınmamışlığın getirdiği avanjaları kullanalım. 3-5 ayda çok hızlı bir şekilde alınan kararlarla biraz da motive olursa insanlar çok çabuk toparlar veya çok çabuk çökeriz. Umutsuz değilim ama tüm bunlar biraz cesaret ister.