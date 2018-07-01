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Ekin Adademir’den gençlere beş altın öğüt

Ülkemizin önde gelen işinsanlarından Ekin Adademir, üniversite eğitimi alan gençlere, “ne yapmamaları” gerektiği konusunda önemli öğütlerde bulundu

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01/07/2018

Ekin Adademir’den gençlere beş altın öğüt
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Ülkemizin önde gelen işinsanlarından Ekin Adademir, üniversite eğitimi alan gençlere, “ne yapmamaları” gerektiği konusunda önemli öğütlerde bulundu. Hayatın üniversite eğitiminden ibaret olmadığını anımsatan Adademir, “Hayatın en zor kısmını okul sanmayın” dedi.

Adademir’in gençlere yönelik beş maddelik önerileri şöyle:

1) Okul ile hayat başarısını bir sanmaları.

2) Hayatlarının en zorunu okul sanmaları.

3) Kısa yoldan başarıya inanmaları.

4) Bazı insanları gözlerinde büyütmeleri.

5) Aşık oldukları değil, mecbur hissettikleri bölümleri okumaları…

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TAGS: Ekin Adademir, öğrenci öğtüt, haber kıbrıs
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