Ekin-Su Cülcüloğlu, Love Island yarışmasını kazandı

Oyuncu Ekin-Su Cülcüloğlu, İngiltere’de yayınlanan “Love Island” (Aşk Adası) adlı yarışma programını kazanarak 50 bin sterlinlik ödülün sahibi oldu. Oyuncunun moda markalarıyla yaptığı anlaşmalar ve sponsorlu iş birlikler sonrası servetini artıracağı söyleniyor.

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02/08/2022
NTV

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Ekin-Su Cülcüloğlu, Love Island yarışmasını kazandı

İngiltere’de yayınlanan “Love Island” (Aşk Adası) adlı programı partneri Davide Sanclimenti ile kazanan oyuncu Ekin-Su Cülcüloğlu, 50 bin sterlinlik ödülün sahibi oldu.

4 ay önce yarışma programına dahil olan oyuncu ve partneri, kazandıkları büyük ödülü aralarında paylaşacak.

TEKLİFLER GELMEYE BAŞLADI

Dailymail’in haberine göre, yarışma zaferi sonrası Cülcüloğlu’na pek çok markadan teklif geldi.

MİLYONLARCA DOLAR KAZANACAK

Oyuncunun moda markalarından aldığı tekliflerle ve kulüplerde boy göstermesiyle milyonlarca dolar kazanması bekleniyor.

1 MİLYON TAKİPÇİYE ULAŞAN İLK YARIŞMACI OLDU

Daha önce Türkiye’de “Kuzey Yıldızı” dizisinde rol alan 27 yaşındaki yıldız, “Love Island” yarışmasının bu yılki programında 1 milyon Instagram takipçi sayısını aşan ilk isim oldu. Oyuncunun gelecek aylarda sponsorlu içeriklerle kazancını artırması bekleniyor.

 

02/08/2022 15:39
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TAGS: Ekin-Su Cülcüloğlu, Love island, oyuncu,
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