Ekinci: Birden fazla mühür veya işaret bulunan oy pusulası geçersiz sayılır

Cumhuriyet Meclisi'nin emekli Genel Sekreteri ve hukukçu Mehmet Öner Ekinci, başkanlık divanının kurul halinde çalışmasının gerektiğini ve seçim sonucunun tartışmalı olması durumunda bu kararın kurul tarafından alınması gerektiğini belirtti.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Ekinci, “14. maddenin 2. fıkrasına göre, birden fazla mühür veya işaret bulunan oy pusulası geçersiz sayılır” dedi.

Ekinci’nin paylaşımı şöyle:

“Başkanlık Divanı kurul halinde çalışır. Seçim sonucu, tartışmalı olduğuna göre, Kurul kararı ile belirlenmesi gerekir. Bakınız Divan kararları- Md. 14(2) Birden fazla mühür veya işaret varsa o oy pusulası geçersizdir. oy veren bilerek vermiş ve oyunu yakmak istemiş olabilir:. Ki sonuç bunu göstermektedir. Kurul halinde çalışmanın koşul olarak öngörülmüş olmasının nedeni, tarafsızlık ve yansızlık ilkesidir.

Öte yandan oylama yöntemine ilişkin 154'üncü madde çok açıktır”