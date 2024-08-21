Ekinci ''KKTC'de Yasa/Mevzuat Yapım Sanatı ve Tekniği'' kitabını Töre'ye takdim etti

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21/08/2024

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Ekinci ''KKTC'de Yasa/Mevzuat Yapım Sanatı ve Tekniği'' kitabını Töre'ye takdim etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Meclis Eski Genel Sekreteri Mehmet Öner Ekinci’yi kabul etti.-

Meclisten yapılan açıklamaya göre, kabulde Başkan Töre’ye, Ekinci tarafından yazılan “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Yasa/Mevzuat Yapım Sanatı ve Tekniği” kitabı takdim edildi.

Töre, kitabın Meclis kütüphanesine konulacağını ve siyasi partilere verileceğini söyledi.

Töre, Meclis Eski Genel Sekreteri Mehmet Öner Ekinci’nin bilgi, birikim ve deneyimlerinin yer aldığı kitabın Meclis çalışmaları açısından da önemli olduğunu kaydetti.

 

21/08/2024 15:30
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TAGS: Zorlu Töre, Meclis Eski
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