Ekinci: UBP'nin usulsüzlükleri, anayasayı ve hukuku çiğnemesi ne ilktir ne de son olacak

Cumhuriyet Meclisi Emekli Genel Sekreteri Mehmet Öner Ekinci, Meclis Başkanlığı seçim sürecine dair hukuki usulsüzlükler olduğunu savundu.

Ekinci, UBP'li bir milletvekilinin, hukuken geçersiz bir kararla Meclis Başkanı olarak göreve geldiğini iddia etti.

Ekinci’nin açıklaması şöyle:

MECLİS BAŞKANILIĞI SEÇİMİNE İLİŞKİN KARAR YÜRÜRLÜĞE GİRMEMİŞTİR.

Az önce, bir konuda tutanaklarda araştırma yapmak için, Cumhuriyet Meclisinin Web Sitesine Girdim.

Hukuken geçerliliği olmayan bir seçimi kazanmış gibi Meclis Başkanı olarak karşıma bir UBP'li vekil çıktı.

UBP'nin usulsüzlükleri, Anayasayı ve hukuku çiğnemesi ne ilktir ne de son olacak.

Yok hükmünde bir kararın altına imza atarak kendi kendini Başkan olarak ilan eden bir kişiye benim saygı duymama, onu Meclis Başkanı olarak tanımama olanak yoktur.

Bu kişi, görevi henüz devretmemiş olan Meclis Başkanını atlayarak, onun seçim kararını yayımlamaması üzerine, kendisine kim veya kimler akıl vermişse, Anayasanın 95'inci maddesinde yer alan "Meclis kararları derhal yürürlüğe girer" ifadesinden yola çıkarak, kendi kendisini "başkan" olarak ilan etmiştir.

Bu ilan da, bu ilanın içeriğindeki karar da hukuken geçersizdir. Yok hükmündedir. Çünkü, söz konusu kararın, derhal yürürlüğe girebilmesi ve hukuken geçerlilik kazanabilmesi için, Anayasanın 161'inci maddesi gereğince, görevde bulunan Meclis Başkanı tarafından, derhal Resmi Gazetede yayımlanması gerekmekte idi.

Anayasanın söz konusu maddesine göre, "Cumhuriyetin yasa, tüzük, yönetmelik ve diğer düzenleyici hukuki belgeler ile kamuyu ilgilendiren ve yasalarla belirlenen ilan, ihbar ve benzeri işlemleri, Resmi Gazetede yayımlanmadıkça yürürlüğe giremez."

Yani hukuken seçilmemiş sözde Başkan, hukuka uygun olarak alınmış bir karar olmamasına karşın ve böyle bir karar varmış gibi ve usulüne uygun olarak yürürlüğe girmemiş olmasına karşın, yürürlüğe girmiş gibi, Başkanlık koltuğuna oturmayı içine sindirebilmiş ve Başkan olarak eylem ve işlem yapmaya başlamıştır.

Daha önce de yazdım. Yineliyorum, Geçersiz oyların kabul oyu olarak kabul edilmesi, Anayasayı, İçtüzüğü ve hukuku çiğnemek anlamındadır. Çift mühür taşıyan oy pusulalarının geçerli kabul edilmesi yönünde Başkanlık Divanının bir kararı yoktur.

İki Divan katibinin itirazı, Kurul halinde çalışması Anayasa ve İçtüzük gereği olan Başkanlık Divanında değerlendirilmesi gerekirken, gerekli değerlendirme yapılmamış ve ortaya, çift mühürlü oyların geçerli olduğuna ilişkin bir Divan kararı alınmamıştır.

Ben yaparım olur mantığıyla yapılan, Eylemli İçtüzük değişikliğidir. Bu da, Anayasa Mahkemesine başvurulmasına olanak yaratan İçtüzük değişikliği niteliğinde bir işlem olduğu için,

Meclis içi seçim sonuçlarına karşı Anayasa Mahkemesine başvurulamaz kuralından bağımsız olarak, Anayasa Mahkemesine başvuru yolunu açmaktadır.

Diyeceğim o ki, usulsüzlükler zinciri, hatalar zinciri, hukuksuzluklar zinciri, Cumhuriyet Meclisinin manevi kişiliğine saldırı niteliğinde zincir işlemlerin yaşanmasına neden olmuştur.

Öyle ki, Seçilmemiş Meclis Başkanının, Seçilmiş olduğunu ilan eden usulsüz ve geçersiz kararın, Anayasanın 161'inci ve Cumhuriyet Meclisi İçtüzüğünün 17'uncu maddesi kurallarına aykırı bir biçimde yayımlanmış olması, onu geçerli kılmamakta, bilakis onu yok hükmünde bir ilan yapmakta, böylelikle de söz konusu usulsüz kararın yürürlüğe girmemiş olması sonucunu doğurmuş olmaktadır.

Seçilmemiş bir başkanın ve usulüne uygun olarak yayımlanmamış yok hükmünde bir kararla kendini Meclis Başkanı olarak lanse eden bir kişinin, Meclis Başkanı olarak yaptığı her işlem ve her eylem, bilmeli ve bilinmeli ki hukuken yok hükmündedir.