Eklem açıklığı çok olanlar dikkat

Modern şehir hayatının yorucu temposu, trafikte geçirilen uzun saatler, bilgisayar başında oturarak çalışmak ve fazla kilolar doğal olarak ortopedik sorunları beraberinde getiriyor. Hareketsiz yaşam tarzı, omurganın ve eklemlerin fizyolojik açılarının azalmasına ya da kısıtlanmasına bu durumda bel, boyun ve sırt ağrılarının oluşmasına neden oluyor. Günlük hayatı kısıtlayan ve sağlığı bozan bu ağrılar manuel terapiyle iyileşebiliyor. Memorial Wellness Manuel Tıp Bölümü’nden Dr. Metin Mutlu, manuel terapi ile tedavi edilebilen kas ve iskelet sistemi hastalıkları hakkında bilgi verdi.

Hareketsiz yaşam aslında çocukluk çağında başlayan bir problemdir. Spor ve egzersiz yapma alışkanlığının olmaması, omurga ve eklem rahatsızlıklarının sık görülmesine neden olmaktadır. Servis kullanan öğrenciler ve çalışanlar, özellikle trafikte kalınca çok fazla hareketsiz kalmaktadır. Çocuklar küçük yaştan itibaren bilgisayar, tablet ve telefonla çok fazla zaman geçirmektedir. Ayrıca ağır okul çantaları da çocukların ve gençlerin sırtında kamburlaşmaya neden olmaktadır. Banka çalışanları, diş doktorları, cerrahlar gibi hep oturan ya da ayakta eğilerek çalışan kişiler bel, boyun ve sırt ağrılarını sık yaşamaktadır.

Eklemlere hareket kabiliyeti geri kazandırılıyor

Manuel terapi, en eski tedavi yöntemlerinden biridir. Manuel terapide omurga ya da eklemlerde, çeşitli nedenlerle oluşmuş blokajlara elle manipülasyon ve mobilizasyon teknikleri uygulanarak omurgaya ve eklemlere hareket kabiliyetleri geri kazandırılmaktadır. Yani bu eklemler fonksiyonel açılarına geri getirilmektedir. Belin, boynun, omuzların bir hareket kabiliyeti vardır. Manuel terapide elle bu açılardaki kısıtlanmaların ne ölçüde olduğu belirlenir. Bu aşamada sorunun tam olarak ne olduğunu anlamak için radyolojik görüntüleme tekniklerinden de yararlanılmaktadır.

Bütün ana eklemlere uygulanabilir

Manuel terapi tedavisinde elle burma, çekme gibi çeşitli manevralar yapılarak, ekleme hareket kabiliyeti, anotomik ve fizyolojik açıları geri kazandırılmaktadır. Bütün ana eklemlerde manuel terapi çok aktif bir biçimde kullanılabilmektedir. Omurga, omuz, kalça, diz, ayak bileği, dirsek ve el ağrılarında bu yöntem uygulanabilmektedir. En fazla omurga yani bel, boyun ve sırt ağrılarında manuel terapi kullanılmaktadır. Tedavinin süresi kişinin fiziksel ve psikolojik durumuna göre de farklılık göstermektedir. Bel, boyun ağrıları, düzleşmeleri, ilerlememiş fıtıklarda manuel terapiyle 3-4 haftaya içinde yapılan 8 seansta sonuç alınabilmektedir.

Manuel terapi ile tedavi edilen hastalıklar;

Omurga problemleri ve ağrıları,

Boyun bel fıtığı, duruş problemleri, omurgada hareket kısıtlılıkları

Yumuşak doku problemleri ve ağrıları (Kas ve tendon yırtıkları, dokularda sertleşme ya da gerginlikler)

Baş ağrısı (Stres sonrası oluşan baş ağrıları, boyun problemlerine eşlik eden ağrılar)

Aşırı stres ile gelen ağrılarda

Yaş ilerlemesi ile diz, omuz ve ayak bileğinde meydana gelen eklem sorunlarında

Ameliyat sonrası rehabilitasyon

Spor yaralanmaları (Doku zedelenmesi, kas yırtılması ve çıkıklar)

Eklem açıklığı çok olanlar dikkat etmeli

Eklem açıklığı çok olan insanlara manuel terapi çok dikkatli uygulanmalıdır. Omurga sütunları fazla esnek olan kişilerde manuel terapi için iyi bir tanı yapılması gerekmektedir. Hastanın MR’ı mutlaka görülmeli, eklem açıklığının ne derecede olduğunun bilinmelidir.

Omurga bir bütün olarak ele alınır

Genelde boyun ağrısı ile doktora giden kişide sadece ağrının olduğu yere yoğunlaşılmaktadır. Oysa omurganın içinde birçok bağlantı noktası bulunmaktadır ve bu noktalar zincirleme şeklinde birbirleri ile bağlanmıştır. Kalça ekleminin düzgün çalışmaması bile boynu etkileyerek hareket kısıtlanmasına neden olabilmektedir. Kişinin sağ tarafında bir bel ya da kalça ağrısı gibi bir sıkıntısı varsa, sol tarafındaki boyun sırt geçişinde de bir hareket kısıtlılığı mutlaka görülmektedir. Manuel terapi de omurga bir bütün olarak ele alınmaktadır. Her bir omurganın hareket kabiliyetine teker teker bakılarak sorun tespit edilerek ona göre bir tedavi uygulanmaktadır. Manuel terapi özel bir uzmanlık alanıdır, tıp eğitimi almış bir hekim tarafından yapılması gerekmektedir.