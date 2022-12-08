Ekmek Yediği Yere İhanet Etti!

Girne’de çalıştığı işletmeye ait depoda muhafaza edilen 3 bin 830 ABD Doları değerindeki 18 ses mikrofonunu çaldığı tespit edilen B.G.(E-31), tutuklandı.

5 Kasım’da meydana gelen olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Girne Turizm Limanı'ndan yurt dışına çıkış yapmak isterken çantasında yapılan aramada, toplam 291 adet yeşil reçeteye tabi hap bulunan Y.D.(E-28) tutuklandı.

Dün saat 13.00 sıralarında yaşanan olayla ilgili soruşturma devam editör.

-18 yaşından küçük şahıslara tütün ürünü satmak

Güzelyurt’ta 18 yaşından küçük şahıslara tütün ürünü sattığı tespit edilen market işletmecisi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Polis açıklamasına göre 6 Aralık’ta tespit edilen olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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08/12/2022 15:52