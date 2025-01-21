Ekmek Yiyerek Kilo Vermek Mümkün!

Uzmanlar kilo vermek için karbonhidratı tamamen kesmenin sağlık sorunlarına yol açabileceğini ve ruh halimizi de dengesizleştirebileceğini söylüyor. Peki karbonhidrat tüketerek kilo vermenin yolları neler? Diyetisyen Öykü Kaçar anlattı.

"Karbonhidrat tüm kilo verme sürecinin düşmanı mı?" Son yıllarda, diyet yapmaya karar veren herkesin aklına bu soru geliyor. Evet, karbonhidratı tam anlamıyla hayatından çıkaran çok sayıda popüler diyet var. Ama şunu bir düşünün: Bir dilim taze ekmeğin kokusu, bir tabak makarnanın mutluluğu olmadan hayat ne kadar keyifli olabilir ki? İşte burada devreye "denge" giriyor. Bilimsel araştırmalar, karbonhidratı tamamen kesmenin sürdürülebilir olmadığını, sağlık sorunlarına yol açabileceğini ve ruh halimizi de dengesizleştirebileceğini söylüyor. Bu yazımızda, karbonhidratla dost kalıp hem kilo vermenin hem de mutlu kalmanın yollarını keşfedeceğiz.

KARBONHİDRATLAR GERÇEKTE NE İŞE YARIYOR VE TÜKETMEZSEK VÜCUTTA NE OLUR?

Karbonhidratlar, vücudumuzun birincil enerji kaynağıdır. Beyin fonksiyonlarından kas hareketlerine kadar birçok hayati işlev, karbonhidratlardan elde edilen glikoza bağlı olarak çalışır. Karbonhidratı tamamen kestiğinizde vücudunuz enerji için yağ depolarını yakmaya başlar ve ketozis denen bir duruma geçer. Bu durum bazı insanlar için etkili olsa da herkes için uygun değildir. Uzun süreli ketozis; halsizlik, konsantrasyon eksikliği, kas kaybı ve hormonal dengesizliklere yol açacaktır.Ayrıca karbonhidratlar sadece enerji kaynağı değil, aynı zamanda mutluluk hormonu olan serotoninin üretimine de katkı sağlar. Yani karbonhidratı tamamen kesmek ruh halinizi olumsuz etkileyebilmektedir. Bu nedenle, dengeli bir karbonhidrat tüketimi hem fiziksel hem de zihinsel sağlığınız için kritik bir rol oynar

Bir tabak salata ile bir tabak makarnanın bizde uyandırdığı hisler bir değildir. Salata bize güçlü ve fit hissettirebilir ancak duygusal tatminimiz bir tabak makarna tükettiğimiz zamanla bir olmayabilir. Patates kızartması, çıtır bir börek, nefis soslu bir makarna bize yemek yemenin keyfini hatırlatır. Sorun bunları tüketmek değildir, bu keyifli karbonhidratları diyetimize dengeli bir şekilde nasıl dahil edeceğimizi bilmemektir. Bu leziz karbonhidratları, kilo verme ve sağlık hedeflerimizi sarsmadan nasıl diyetimize dahil edebiliriz işte birkaç öneri:

1. DUYGUSAL TATMİN İÇİN BİLİNÇLİ SEÇİMLER YAPIN

Karbonhidratlar serotonin seviyelerini artırarak duygusal tatmin sağlar. Ancak bu tatmini sağlamak için tüm bir tabak makarna yerine, sevdiğiniz soslarla hazırlanmış küçük bir porsiyonu tercih edebilirsiniz. Böylece psikolojik doyumu sağlarken fiziksel hedeflerinizi de desteklersiniz. Burada mindful eating (bilinçli yeme) pratiği devreye girer; yediğiniz her lokmanın tadını çıkarmaya odaklanın.

2. DENGELİ TABAK KURALI UYGULAYIN

Karbonhidrat içeren öğünlerinizi protein ve lif kaynaklarıyla dengelemek kan şekerinizi daha dengeli bir şekilde yükseltir. Örneğin, makarnanızı yanında sebzeler ve bir protein kaynağıyla (nohut, tofu veya yoğurt) tüketin. Bu denge, hem uzun süre tok kalmanızı sağlar hem de yemek sonrası enerji düşüşlerini önler.

3. PSİKOLOJİK VE FİZYOLOJİK DENGELERİ GÖZ ARDI ETMEYİN

Keyifli yiyecekler sadece fizyolojik bir açlığı değil, psikolojik ihtiyaçları da tatmin eder. Kendinizi tamamen kısıtlamak, ileride aşırı yeme eğilimine yol açabilir. Araştırmalar, izin verilen kontrollü porsiyonların daha sürdürülebilir bir beslenme düzeni sağladığını göstermektedir. Haftada bir sevdiğiniz karbonhidratı kontrollü miktarda tüketerek bu dengeyi kurabilirsiniz.

4. DÜŞÜK GLİSEMİK İNDEKSLİ ALTERNATİFLERİ TERCİH EDİN

Keyif aldığınız karbonhidratların düşük glisemik indeksli (GI) versiyonlarını kullanabilirsiniz. Örneğin, beyaz makarna yerine tam buğday makarna, patates kızartması yerine fırınlanmış tatlı patates tercih edebilirsiniz. Bu seçimler hem kan şekerinizi daha dengeli tutar hem de uzun süre tok hissetmenizi sağlar. Ancak patates kızartmasını tatlı patates gibi daha sağlıklı bir opsiyonla değiştirmek istemiyorsanız da suçlu hissetmeyin. Patates kızartmasını keyifle tüketip günün diğer öğünlerinde karbonhidarat bakımından dengeleyici bir yol izlemeniz mümkün.

5. SOSYAL VE DUYGUSAL BAĞLANTILARA ÖNEM VERİN

Yemek yemek sosyal bir etkinlik ve duygusal bağ kurma aracıdır. Sevdiğiniz karbonhidratları aile veya arkadaşlarınızla keyifle paylaşmak, yemek yeme anını daha tatmin edici hale getirebilir. Bu paylaşımlar sayesinde hem porsiyon kontrolü sağlayabilir hem de psikolojik olarak daha tatmin olabilirsiniz.Bu önerilerle hem fizyolojik hem de psikolojik dengeleri gözeterek karbonhidrat tüketimini dengeli bir biçimde hayatınıza uyarlayabilirsiniz.