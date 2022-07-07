Ekmekçi: 19 bin ton ihalesiz yakıt işi tamamen şaibelidir

BİR TARAFTA “KESİNTİ OLMASIN DİYE BÜYÜK BİR EMEK”, DİĞER TARAFTA “HANGİ İHALEDE NE VURURSAM DİYE BİR KELEK” VAR

YARTILAN ALTERNATİFLER İHALESİZ YAKIT ALIMI İÇİN BİR BİR EKARTE EDİLDİ. OLMAYAN GEMİ 1 GECEDE ADAYA GELDİ. BİZ DE YEDİK…

SÜRECİ ŞEFFAF DENETİM VE YARGI ÇÖZMELİ. PERVASIZCA BİR VURGUN VAR VE HÜKÜMET DE “E NAPALIM” MANTIĞI İLE VURGUNA YARDIMCI OLUYOR

Doğrudur, elektrik kesintileri durdu. Tek tük bölgelerden gelen şikayetlerin de önemli bir bölümü enerji yetersizliği değil, arıza. Peki neden? Çünkü yakıt geldi üretim başladı, çünkü Güney Kıbrıs sisteme tüketimin 3’de birini sağlıyor, çünkü AKSA tam kapasite üretiyor

Hesabı sorulması gereken iki şey var. Israrla söyledim, söylemeye de devam edeceğim. Bu ülkenin mali denetim yapabilen, adli denetim yapabilen tüm kurumlarının boynunun borcudur.

1- Bu duruma nasıl gelindi, hangi ihmaller var?

2- Yapılan yakıt ihalesiz yakıt alımlarındaki kirli ilişkiler nelerdir?

Aha bu kadar net söylerim. Yangından mal kaçırır gibi getirilen 19 bin ton ihalesiz yakıt işi tamamen şaibelidir. Paravan şirketlerin arkasında olanlar bellidir. Yargılanıp, toplumun hakkını yediği için içeride olması gerekenlere, halen toplum kaynakları peşkeş çekiliyor.

Operasyonun başında Kıb- Tek Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Akyiğit var. Hangi akıl, neden Akyiğit’ yönetim kurulu başkanı yapar? Kurumda amirken neler yapmış Akyiğit? Kocaman bir dosyası var. Bırak, tüm kurum zaten biliyor.

Bir tarafta gece gündüz çalışan ve enerji kesintisi olmaması için gecesini gündüzüne katan bir grup kurum çalışanı, diğer tarafta “yakıt kalmadı” bahanesi ile ihalesiz 19 bin ton akaryakıtı, pahalıya taşıyarak ceplerini dolduranlar. Üstelik, bu toplumun bir haftalık acı ve kayıpları ortada dururken

Şu hikayeyi, bir dinleyin, can kulağı ile: AKSA, 30 bin tonluk gemilerle yakıt getiriyor. Neden? Limanı Teknecik’e göre daha büyük. 3 gemilik yakıt bağlıyor AKSA, bu da yaklaşık 3 aylık yakıt demek. Bu kriz içerisinde, Kıb- Tek’e bir teklif yapıyorlar. “Biz depomuza indirelim, siz tankerlerle taşıyız

Bu ne demek? Erhan Arıklı’nın Türkiye’den tankerlerle getirdiği yakıtla bu teklifi sakın karıştırmayın. Bu gelecek olan yakıt, temiz yakıt, standartlara uygun yakıt. AKSA, bir aylık stokunu, aynı maliyetle Teknecik ile paylaşarak, krizin çözümüne katkı yapmak istiyor

Buna ilk etapta sıcak bakılıyor. 20 tanker, 20 tondan, günde 3 sefer yapacak, günlük 600 ton civarı ihtiyacı olan Kıb- Tek, hiçbir sıkıntı çekmeden üretime başlayacak, 20 günde de taşıma işlemi bitecek. O arada da ihale yapılacak ve Teknecik’e şeffaf bir süreçle yakıt gelecek

Ne oldu? Reddedildi. Kim engelledi? Kıb- Tek Yönetim Kurulu Başkanı. Neden? Başbakanlıktaki o kritik gece sonunda, telefonundan kimleri arayıp, “Tamamdır efendim, oy çokluğu var, kararı imzaladık. Yakıtı siz getireceksiniz” dediği kişi kimse ondan

Bakınız, bu kadar detay yazıyorum. Ve bugün son kez konuyu gündeme getirip kapatacağım. Çünkü, bildiğim ne varsa, söyledim. Bu konuda Cumhurbaşkanına, Başbakana, beni arayan UBP vekil ve bakanlarına bildiklerimi anlattım

Başbakanın yanlış bilgilendirildiği, Cumhurbaşkanının ise ne yapması gerektiği konusunda kafasının karışık olduğunu anladım. Yargı. CTP Anayasa Mahkemesi’ne gitti. Sayıştay Başkanı açıkladı, rapor için denetçi görevlendirdi. Yok öyle, toplumun acısı üzerinden milyonlar kazanma…

8.45’de yayındayız. Lütfen süreci doğru okuyalım. Tam bir cambaza bak hikayesi. Faiz Sucuoğlu’nu siyasetten götüren süreç, şimdi Ünal Üstel için işliyor. Yakıt yok, ihale yok, adrese teslim yakıt getirme çabaları var. Utanma yok, arlanma yok. YORUMLARINIZI BEKLİYORUM. GÜNAYDIN

Bu habere tepkiniz:



07/07/2022 08:29