Ekmekçi: Adalet; liyakat; standart; denetim.. Bizi baş baş yıkar

- Bizim esas sorunumuz nedir bilirsiniz? Memleket için büyük büyük hayallerimiz var ama; küçük küçğk işleri dahi beceremiyoruz. İktidara gelen de iktidar hayalini kuran da öyle büyük düşünüyor ki; memleket olarak burnumuz çamurdan çıkmıyor…

- Bu işte bir tuhaflık yok mu? Hangimizin hayali, KKTC’nin uzaya roket göndermesi; 15-20 astronotumuzun olması, tüneller; trenler, şehirler arası uçuş vs… bu ülke insanının ahir ömründe ülkesinden beklentisi belli; siyasetten beklentisi belli. Bir terslik seziyorum

- Basit bir çevre temizliğini dahi beceremiyoruz. Birileri temizledikçe birileri daha çok kirletiyor. Organizasyon yeteceğimiz kalmamış, zira yetişmiş insan gücümüzü de talan ediyoruz. Güveni sıfırlayıp, bu güzelim adaya aidiyeti yerle bir ediyoruz.

- Okul açıyoruz öğretmen yok, öğretmen mezun veriyoruz, kadro tok. Okula ulaşımı usulüne göre sağlayamıyoruz… İmam yetiştiriyoruz, dışarıdan getiriyoruz. Kamu Hizmeti Komisyonu var; liyakatın önünü açmıyoruz. “Ne iş olsa yaparım abi”ciler, makamlara gelip “halledeceyik gardaş” ile yolunu buluyor

- Sonra gençler göç ediyor diye hayıflanıyoruz. Ne yapacaklar? Kalıp bu adil olmayan düzen içerisinde “yok sizi çekecekler…” Liyakatın olduğu, hak edenin hakkını aldığı, insan gibi maaş alabildiği, kariyerine yön vereceği memleketlere göç ediyor. 3-5 genç kalıyor, şükür vallahi

- Hani bir söz varsı: “çok bir beklentimiz yoktu dünyadan, 2-3 güzel söz duyup, 1-2 güzel dost edinip, geçip gidecektik” manasında… biz, bize miras kalan güzelim adayı ne hale getirdik baksanıza? Her tarafından düzensizlik, kanunsuzluk, pislik, iltihap akıyor. Hakkımız bu mu?

- Dediğim gibi; büyük büyük icraatların zamanı değil gerçekten. Üretim için gerekli olan bellidir. Okullarda olması gerekenler bellidir. Sanayi bölgelerinde, bilişim alt yapısının ne olması gerektiği bellidir. Geriye sadece standartları belirlemek, uygulamak ve denetlemek kalıyor.

- Büyük büyük hayallerimiz var ama basit ihaleyi beceremiyoruz KIB-TEK’te soygun var, hizmet yok… Hayallerimiz büyük ama okullarımızda müdür yok öğretmen yok muavin yok alt yapıları eksik ulaşımı aksak öğretmen mutsuz öğrenci mutsuz…

- Bu bir kısır döngü. Sürekli tekrarlanıyor… sürekli dipteyiz. Bu durum sadece boş vaatlerle, olmayacak işleri halka vaat edenlerin işine geliyor. Kavga verir gibi görünüp, sadece kendi siyasi kariyerini garanti altına alma çabasında olanların topluma vereceği yok, beklenti içinde olanlara şaşıyorum