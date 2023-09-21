Ekmekçi: Adanın her tarafı suç mahali

ADANIN HER TARAFI SUÇ MAHALİ… POLİS HER KAPSAMLI DENETİM YAPTIĞINDA NEDEN BU KADAR GEREKSİZ YERE ÖLÜMLER YAŞANDIĞINI ANLIYORUZ

KAÇAK CENNETİ.. UYUŞTURUCU BATAĞI… ŞOFÖRÜ SARHOŞ… TRAFİKTE OLMAMASI GEREKEN YÜZLERCE ARAÇ.. BERBAT ALT YAPISI OLAN YOLLARDA AŞIRI SÜRAT..

Polis teşkilatı, son dönemlerde denetimleri ciddi derecede artırdı. Her gün, kaçak yakalanan insan satışında artış var. Aynı zamanda trafik denetimlerinde de sürat ve alkol yanında, trafikte olmaması gereken onlarca araç trafikten men ediliyor. Dehşet bir tablo

Polis Basın Subaylığı, son dönemde gayet şeffaf bir şekilde bilgilendirmeler yapıyor. Bunu son derece değerli buluyorum. En son açıklama, trafik denetimleri ile ilgili. Üç ilçede denetimler yapılmış. Kapsamlı. Buradaki tablo da farklı değil. Resmen, terör yollarda

Lefkoşa, İskele ve Girne’de trafik ekipleri denetim yapmış. Toplam 640 araç kusurlu bulundu. Ya sürücüde sorun, ya araçta. Yahu bu dehşet bir rakam. Üstelik 78 araç da trafikten men edilmiş. Yani, yolda olmaması gereken tam 78 araç tespit edilmiş, bir gecede. Bitmedi

Lefkoşa’daki toplam 1235 araç durduruldu. 96 sürücü süratten ceza yedi. 2 araç sürücüsü alkollü çıktı. 3 şoförün ehliyeti yok. 67 sürücü trafikte seyir halindeyken cep telefonu kullanıyor. 364 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edildi. Her 3 araçtan birinde küsür var…

İskele’de 960 araç sürücüsü kontrol edildi. 1’ sürücü alkollü. 86 sürücü radara yakalandı. 16 kişi cep telefonu ile dümende. 156 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edildi. 9 araç ise trafikten men edildi. İskele ilçesinde de her altı araçtan birine çeşitli nedenlerle ceza yazılmış

Girne’ye de bakalım… denetimlerde 648 araç durduruldu. Girne’de 6 sürücüde alkol tespit edildi. 11 sürücü ehliyetsiz tespit edildi. 64 sürücü yasal hız sınırını aştı, süratli. 12 sürücünün elinde telefon. 120 araç sürücüsüne ceza yazılmış. 12 araç trafikten men edilmiş. Her beş araçtan biri sorunlu…

Rakamların farkındasınız değil mi? Seyrüseferi olmayan, muayeneden geçmeyen yüzlerce araç trafikte. Sigortasız araçlar trafikte cirit atıyor. Alkollü sürücüler, ehliyetsiz insanlar polis tarafından rapor ediliyor. Cezai süreç

Başlatılıyor. Neden? Denetim var diye

Aynı denetimlerde Lefkoşa’da bir şey saha yapılıyor. Sürücülerin ve yolcuların, yabancı ise adada kaçak kalıp kalmadıklarına bakılıyor. Nasıl yapıldığını merak ettim, trafik polisi bunu nasıl tespit ediyor? Mutlu oldum. Demek ki entegre bir sistemle denetim yapılıyor

Beş kişi tespit edilmiş, adada kaçak. Baron Basomboli Ramazanı, işsiz, 22 yaşında, Demokratik Kongo vatandaşı… 1 Mayıs 2022 tarihinden itibaren 50 gündür ülkede kaçak. Fofie Nyei 23 yaşında işsiz. Liberyalı. 11 Haziran 2021 tarihinden itibaren 830 gündür kaçak

Devam edelim… Victor Lamin_Gray. 25 yaşında. İşsiz. Liberya vatandaşı. 19 Kasım 2021 tarihinden itibaren 60 gündür kaçak. Bronly Babunga Talamaku. 30 yaşında. İşsiz. Nijeryalı. 26 Kasım 2021 tarihinden itibaren 662 gündür ülkemizde kaçak

Bitmedi. Olatunji Sharapha Yusuff. 34 yaşında, işsiz. Nijerya vatandaşı. 20 Kasım 2022 tarihinden itibaren 294 gündür kaçak. Stanley Mapiye. 29 yaşında. İşsiz. Zimbabveli. 29 Haziran 2023 tarihinden itibaren toplam 129 gündür KKTC’de kaçak. Tablo bu…

Tamamı tutuklandı, hepsi işsiz, mahkemeye çıkarıldı, hapse gönderildi, adadan gönderilecekler. Bir gecede 5 kaçak. 2 bin Dolar en az, kişi başı uçak bileti kamu maliyesinden harcanacak ve adaya veda edecekler. Nasıl bir servetin bu düzensiz yapıda heba olduğunun farkında mısınız?

Bir gecede polisin yaptığı denetimleri sonucunda ortaya çıkan tablo bu. Kural tanımayan yabancılar, yasalardan korkmayan sürücüler, alkolik şoförler, trafikte olmaması gereken arabalar… Polis kardeşlerimi kutluyorum. Umarım hız kesmeden bu denetimler devam eder