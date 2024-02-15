Ekmekçi: Akademik olarak üniversitelere yön verecek bir yapı şart

ÜNİVERSİTELERİN ÜLKE EKONOMİSİNE KATKISI YILLIK BİR MİLYAR DOLAR. BU ALANIN ZARAR GÖRMESİNE İZİN VEREMEYİZ. ÖNCE DAÜ, AMA TÜM KURUMSAL YAPILAR DENETLENMELİ VE KORUNMALI

YÖDAK HEM MALİ HEM DE İDARİ ANLAMDA GÜÇLENDİRİLMEK ZORUNDADIR. TARTIŞMALARDAN UZAK DENETİM VE AKADEMİK OLARAK ÜNİVERSİTELERE YÖN VERECEK BİR YAPI ŞART. YENİ YÖDAK YÖNETİMİNİN YÜKÜ AĞIR

Üniversiteler bu ülkenin gözbebeği. Aktif 25 üniversite, uluslararası standartları yakalamak, YÖK denetimlerinden geçmek için büyük çaba harcıyor. Ciddiyetle, sistemli ve programlı gelişen, büyüyen ve standardını koruyan üniversiteler yanında, boşa kürek çekenler de var

Son yaşadığımız olaylar ülke olarak hepimizi gerdi. Sahte diploma dağıtılması, okula gitmeyenlerin mezun edilmesi, uluslararası geçerliliği olacak belgelere sahte imzalar, ön kayıtla adaya gelen öğrencilerin bir daha okullara gitmemesi derken, alınması gereken tedbirler yüzümüze olay gibi vurdu

Üniversitelerin faaliyetleri yıllık 1 milyar dolar civarında ekonomiye de katkı sağlıyor. “Üniversiteler ekonomik bir sektör” cümlesi gerçek anlamda akademisyenleri rahatsız etse de, ekonomik anlamda ciddi ambargolarla boğuşan ülkemiz için büyük bir nimet

Okulların açık olduğu süre boyunca, esnaf adeta bayram ediyor. Cafeler canlı, taksiciler aktif… Yurt sektörü yanında, bir çok insan yatırım amaçlı aldığı dairelerin kiraları ile geçirebiliyor. Bu gerçek ortadayken, üniversitelerin ekonomimize katkısını yok sayamayız

Son dönemde yaşanan tartışmalara bir gerçek daha eklendi. O da, YÖDAK’ın önemi. Türkiye’de YÖK, ciddi derecede aktif bir kurum. Hem denetleme, hem geliştirme hem de kapatma yetkileri ile üniversitelerin hamisi konumunda. Ciddi yetkiler ve büyük bütçelerle iş yapıyor

Peki, 7 kişilik yönetimi ile hizmet veren YÖDAK’ın idari personel sayısı kaç? 5. Evet yanlış duymadınız. Bu yapıdan üniversitelerin kapsamlı denetlenmesini, akademik standardın yukarıya çekilmesini beklemek sanırım saflık olacak. Bu beklenti öncesinde yapılması gerekenler var

YÖDAK, hızla tartışmaların dışında kalmalı. Yeni oluşan yönetim kurulu, geçmişin tartışmalı ve kendi görevini yapmaktan çok, kaoslarla anılan yönetimleri geride bıraktı. Toplumun saygı duyduğu isimler, üniversitelerde önemli görevler yapmış isimler bugün görevde

Dün, başbakanlıkta önemli bir toplantı vardı. YÖDAK yönetimi ve rektörler, bu kaos ortamından üniversitelerin nasıl çıkarılacağının yollarını aradı. Bu tabloda, “üniversiteler adası Kıbrıs” gerçeğine zarar veren yapılardan kurtulmak ve YÖDAK’ın güçlendirilmesi fikri öne çıktı

YÖDAK, hem personel olarak güçlendirilmeli, hem de yetkileri artırılmalı. Bir çok üniversitenin YÖDAK’ın istediği belgeleri göndermediğini biliyoruz. Okula gelmelerini kabul etmediğini biliyoruz. Yaptırımı var mı? Sınırlı. Yeterli personel var mı? Yukarıda yazdım

İşin bir de DAÜ boyutu var. Pandemi öncesine kadar dünyada eşine az rastlanacak şekilde kendi kendini idare etmeyi başaran bir devlet üniversitesi. Bugün yaşanan mali sorunun altında elbette enflasyonist ortamın etkisi çok büyük, bu her kurumu sarstı

DAÜ’deki durum sadece maaşlar üzerinden tartışılamaz. DAÜ amiral gemisidir. Yetenekli akademisyenler, liyakatlı idari personel yapısı ile bir bütündür. Aşırı istihdamla boğulması, bazı bölümlerde ders yüklerinin çok az olması gibi sorunlar maliyetleri artırıyor olabilir

DAÜ’yü Türkiye üniversiteleri ile yarışan bir akademik kurum yapan en önemli özelliği, 40’a yakın ülkeden bilinen, tanınmış öğretim görevlisinin var olmasıdır. Bu özelliğini kaybetmemeli DAÜ… DAÜ, çalışanı be akademisyeni ile bir bütün olarak bu süreci aşmalı

Devlet üniversitesi DAÜ, zaman zaman kötü yönetildi. Son beş yılda tanıtım ve pazarlama yanında, mali yönetim anlamında da büyük hatalar yaptı. Bu iki bacak, DAÜ’yü devlete ihtiyaç duymadan ayakta tutan iki önemli faaliyet alanıydı, önemsenmedi

Gelinen aşamada aklın yolunda, bilimin ışığında ilerlemek yolundayız. Devlet de sadece DAÜ’ye değil, tüm üniversitelere konumlarına göre gerekli katkıları yapmak zorundadır. Tekrar ediyorum, ülke ekonomisine yıllık katkısı 1 MİLYAR DOLAR olan bir yapıdan bahsediyoruz