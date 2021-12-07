Ekmekçi: Akaryakıt 10, Dolar 14, Euro 16, Sterlin 18… Buyur Yaşa

Akaryakıtta 10 TL’yi gördük. Dolar 14, Euro 16, Sterlin 18 TL… Bu ülke insanı bunla nasıl mücadele edecek? Dar gelirli, orta direk falan kalmadı. Topyekün “karın tokluğuna” mesai yapıp, evde de ısınmadan uyumaya mahkum edildik

Gaza henüz zam gelmedi, gelecek. Elektrik ücretlerine Kıb- Tek henüz zam yapmadı, yapacak. Marketlerde fiyatlar her gün değişiyor. Süte zam geldi, ekmeğe zam gelecek. Dövizde dalgalanma, evlerimiz içerisinde ise Tsunami var. Bilirsiniz Tsunami nedir?

Yapayalnızız. Şu anda KKTC’de bir ekonomi yönetimi falan yok. Nedir bizde ekonomi yönetimi bilirsiniz? Her şeyin fiyatı hesaplanır, dönülüp ona göre zam yapılır. Ama gücün yeter alasın, gücün yeter ödeyesin? Kimsenin umurunda değil, altında kalanın boynu kopsun

Maalesef altında kalan kalana. “Maliyet hesabı, düşük kar, fiyat aha budur…” İşçi durdurmalar başladı. Türkiye’de yeni asgari ücretle birlikte zanaatkarlar da oraya doğru göçe başlıyor. Biz de sorunlarımızı çözmek için siyasetten medet umarız.

Artı, KKTC halkının derdi ile dertlenen, sorunu ile kederlenen bir Türkiye de yok. Türkiye “Ne haliniz varsa görün da bakarık” moduna almış kendini. Hamaset, din ve milliyetçilik temelinde bir politika devam ederken, ekonomiyle ilgili zırnık adım yok

Türkiye’nin fakir ili gibiyiz. TL kullanıyoruz ama üretim yok, alt yapı yok, yol yok, su yok… Olanı da verimli kullanamıyoruz. Üretiyoruz ama ihracat yağamıyoruz. Üretiyoruz ama iç piyasada tüketemiyoruz. Bir ekonomik model olduğu söyleniyor ama kimse görmüyor

Bunun adı iflas. Bunun adı batmak: Bunun adı yerlerde sürünmek. Bunun adı çaresizlik. Bunun adı YALNIZLIK… Yapayalnızız derken kastettiğim bu. Sorunlarımızı çözmek için uluslararası bir camia da yok. Pandemide yanımızda olan Türkiye, Ekonomiye dönüp bakmıyor artık

Maaş ödemekten aciz, kaynaklarını bozuk kamu düzeninde yok eden, vergi sistemi “fakirden al kamu çalışanına ver” üzerine kurulu, kazanandan, tüketenden vergi almayan, alamayan bir yapı. Kendi ayakları üzerinde durmaktan aciz, geleceği karanlık bir yapı

Umutsuz eğilim, ama üzgünüm, kırgınım. Basit dokunuşlarla bu adayı kendi ayakları üzerinde duran, kendi yol, hastane, okul yatırımlarını yapan, kendi “üreten” kamu görevlisini ödeyebilen, özel sektörü teşvikle ayakta tutan bir yapı mümkün, orada da ststükoya yenildik

“Bulacan guzzum verecen guzzum”cularla, “Hade sıkarsa al vergi”ciler, “ben gene seçileyim da ne isterse olsun memleket”ciler arasında bir toplum heba oluyor. Bu sorun bizim sorunumuz. Bizim siyasi yapımızın çözmesi gereken bir sorun.

Seçim var, vaatler havada uçuşuyor. Aynı yüzlerin yeniden meclise gireceği, üretken, idealist insanlara parlamentonun kapılarının kapalı olduğu bir sistem. Yine koalisyonların iktidara geleceği, yine azınlığın çoğunluğu yöneteceği bir yapı için sandığa gideceğiz

Seçim sistemini dahi, “ya ben seçilmezsem” diyerek değiştirmeyen, “oybirliği” yalanı arkasına sığınan, doğruyu bilen ama yanlışı yapan bir yapıdan, ülkeyi yönetecek idealist, gerçekçi, radikal bir yönetim çıkmaz. Çıksa çıksa kaos çıkar, yaşayarak göreceğiz

Dipkarpaz’daki köpek katliamını kabullenmemiz mümkün değil. “Failler bulunmalı, gereği yapılmalı” demekle de olmuyor. Tamam, avcılar Dipkarpaz’a köpeklerini bırakıp kaçıyor, bu sorun, ama o canların cezası bir ağaca asılmak değil. Devlet bunun için var

Bu çaresiz ortam içerisinde, çözüm önerilerimizle, öfkemizle, gerçekleri gündeme getirme gaylemiz devam edecek. Kırılan kırılacak, üzülen üzülecek. Biz de mesleğimizi yapmaya devam edeceğiz. Yorum ve görüşlerinizi bekliyorum. Buyurun, tartışalım

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07/12/2021 07:47