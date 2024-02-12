Ekmekçi: Aldıkları sahte diplomalarla kamuda yükselen daha kaç kişi var acaba?

BUNCA OLAYDAN SONRA TABELA ÜNİVERSİTELERİNE SAVAŞ AÇILMAYACAKSA, KİMSE KOLTUĞUNDA RAHAT OTURMASIN. GELİNEN AŞAMA SİYASETİN YOZLAŞMA NOKTASININ AYNASIDIR

KOKUŞMUŞLUĞUN DİBE VURMUŞ HALİ… ALDIKLARI SAHTE DİPLOMALARLA KAMUDA YÜKSELEN DAHA KAÇ KİŞİ VAR ACABA? NASIL KIYDINIZ EFENDİLER BU MEMLEKETE

Yüksek Öğretim bu ülkenin en önemli gelir kaynaklarından biridir. Aynı zamanda ekonominin en önemli dinamiğidir. Turizm ile birlikte ülkenin ithalat-ihracat dengesini sağlayan en önemli ekonomik zaferimizdir. Gözümüz gibi bakmamız gerekiyor

Bu demek değildir ki her isteyen üniversite sahibi olacak. Maalesef tek amacı para kazanmak olanlar, yıllar önce siyaset üzerinde kurdukları baskıyla üniversite açma izni sahibi oldular. Uyduruk üniversite isimleri, apartmandan bozma binalara asılan tabelalarda kaldı

Az sayıda girişimci bu coğrafyada uluslararası standartta üniversiteler kurmak için savaşırken, ciddi maddi riskler alırken, kimileri de hiçbir risk almadan rektörsüz, hocasız okullar kurdu. Şimdi tabela üniversiteleri insan kaçakçılığı, sahte diploma, hayali öğrencilerle anılıyor

Güzelyurt’taki Sağlık Bilimleri Üniversitesi sahiplerini kutluyorum. Rezil olma pahasına, marka değerlerini kaybetme pahasına bizzat kendileri polise ihbarda bulundular. Ülkemizdeki büyük bir soygunun ortaya çıkmasını sağladılar. Bu belki de sektör için bir kurtuluş fırsatıdır

YÖDAK yıllardır ana görevini yapmaktan uzak, maalesef tartışmaların ortasında, üniversitelerimizi unuttu. Denetim yapma yeteneğini yitiren en önemli görevini yapmaktan aciz bir kurum haline geldi. YÖDAK Başkanı Turgay Avcı kendi diplomasını sunmakta zorlanıyor

Gerekçe bizi ilgilendirmez. Yapılması gereken bir an önce hiçbir şekilde tartışılmayacak bir ismi YÖDAK başkanı olarak atamak. Devamında denetim görevini yeniden kazanacak bir kuruma ihtiyacımız var. Gerekirse apartmandan bozma üniversitelerin tabelalarını indirecek

İzinlerini iptal edecek, üniversite sayısını azaltacak bir iradeye ihtiyacımız var. Bu ülkede öğrenci sayısı hedef olarak 100.000 olarak belirlenmiştir. 20.000 civarında da yerli öğrenci ile birlikte üniversitelerimizde 120.000 civarı öğrenci var. Yüksek lisansla birlikte bu sayı artıyor

Bu demek değildir ki bizim ülke olarak 50 tane üniversiteye ihtiyacımız var. Her halükarda on üniversite 180-200.000 öğrenci sayısına ulaşabilir. yeter ki nitelik olsun. Yeter ki üniversite gibi üniversitelerimiz olsun. Rektöründen, akademisyenine nitelikli öğretim görevlileri olsun

Maalesef bölüm başkanı dahi olamayacak karakterler, uyduruk diplomalarla rektör dahi yapılıyor bu ülkede. Rektörün okulun parasını çaldığını da gördük, para alarak başkalarına sahte diploma verdiğini de. Tüm bu yaşananlar ders almamız için yeterli değil mi?

İşin bir de sahte diploma boyutu var. Yetersiz kişilerin bir şekilde mezun olduğu gerçeği sonraki iş. Öğrenci kabul sistemine aykırı şekilde öğrenci yapılanları ne yapacağız? Sahte diplomalarla kamuda en önemli görevlere gelenlerin yarattığı terör? Allahım nasıl bir girdabın içindeyiz…

Ve her olayda olduğu gibi, ne utanan var ne arlanan. Bu ülke böyle oldu maalesef. Ayaklar baş, başlar ayak. Gururlu ve sadece hakkı olanı isteyenler sürekli ezilirler, yalaka ve her şeyi hakkı gören bir işe yaramayanlar memleketin sahibi oldu. Beyefendiler geri çekildi, durum bu…

Hiçbir işe yaramadıklarını bilenler, yalakalık ve vizyonsuz siyasi girişimlerle makam mevki sahibi oldular. Sınavla, liyakatla bir yere gelmek isteyenler oyunun dışında kaldı. Memleket de, iş bilmez, bir baltaya sap olamayacak, bazen dini, bazen lider yalakalığını kullananların eline kaldı