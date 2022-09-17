Ekmekçi: Allahtan korkmuyorsunuz, kuldan da utanmıyorsunuz

Haber Kıbrıs Dijital Grup Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Ekmekçi, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na akaryakıt temini ve taşınması ihalesinin İçkale’ye verilmesi hakkında açıklama yaptı. Hüseyin Ekmekçi, ihalenin en düşük fiyat veren firmaya verilseydi yılda 93 milyon 240 bin TL daha az ödeme yapılacağını vurguladı.

Hüseyin Ekmekçi'nin açıklamasının tamamı şöyle:

Şöyle bakalım;

En düşük fiyatı veren firmaya kalsaydı ihale; 93 milyon 240 bin TL;

Bir üzerinde düşük fiyat verene kalsaydı; 64 milyon TL daha az ödeme yapılacaktı…

Herkes, “ihale İçkale’ye verilmek için yapıldı” dedi; öyle de oldu.

Herkes aynı anda yanılmış olamaz.

MİK başkanı, artık kime hizmet ediyorsa, ki bellidir kendisini oraya atayan da tutan da, (UBP’nin sorunu ve halka borcudur) “yahu nasıl 19.80 ya da 30 dolar fiyat verdiniz” diye sormadı bile.

Üstelik bu yetkisi yasada varken..,

“Benim almaya razı olduğum fiyattan yüzde 25 aşağı verebilirsin, daha da fazla veremezsin” tavrını sergiledi.

Takdir hakkını pahalı alımdan yana kullandı.

Yahu; her türlüsünü denediniz, hep kazık yedik. Bir defa da ucuz alımı deneseydiniz.

Üstelik, 2.5 milyon dolar teminat mektubu da elinizde.

Allahtan korkmuyorsunuz.

Kuldan da utanmıyorsunuz.

Bunu seyreden, müsaade eden, karar veren kim varsa, “nitelikli dolandırıcıdır…”

Kim ki, bu çarkı bozmuyor, ortaktır…

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17/09/2022 12:00