Ekmekçi: Arsıza Yolsuza Hesap Sorma, Kötü Yönetimin Mali Yıkımını Halka Yükle

“Elektrik zammı karşısında şok olduk…” “Elektrik çarptı…” Cümleler cümleler. Neden şaşırdık ki bu zamma? Yıllardır bu kurumun nasıl yönetildiğini, son yıllarda ihale kavgaları ile anıldığını, verimin düştüğünü bilmiyor muydunuz?

Günde 10 milyon TL, ayda 30 milyon TL zarar eden, toplamda 1.5 milyar TL borca ulaşan, başa baş noktasında yüzde 320 zarar eden bir kurumun yapması gereken neydi? Tabii ki zam. Aldılar eline kağıt ve kalemi, ne varsa zamma buladılar… Ama anlamadıkları şu: Tabuta son çiviyi çaktılar

Maliye Bakanı Sunat Atun, işletme sahiplerinin, sivil toplum örgütlerinin tepkilerine kulağını kapadı: “Devlet yönetiyoruz” dedi. Bir şey derdim ama, bu kadarla kalsın. Devlet nedir? Böyle mi yönetilir? Kıb- Tek yönetiyorsunuz alt tarafı. Alt tarafı batmış bir enerji şirketi yönetiyorsunuz

Ve, Kıb- Tek’i kurtarmak için, ülkede ayakta kalan ne varsa batırma derdine düştünüz. Bu nettir. Kıb- Tek’i mali olarak kurtarmak için bir günde atılan bu adım, aslında işletmeleri de bir günde batırmak anlamı taşıyor. Bunun ötesi yoktur

Bu ülkede kalan, üreten, istihdam yapan, yuva kuran insanların suçu ne? Hiç mi değeri yok bu ülke insanının…. Bir otelin aylık faturasını bilen var mı? Bir sanayi tesisisin? Oralar mecbur, bu elektriği kullanacak. Fatura 3 kat arttı ne demek? Bu mu devlet ciddiyeti…

“Gelin anahtarları alın” diyene de, “Modası geçmiş, devlet ciddiyeti ile bağdaşmayan, kışkırtıcı bir açıklama” diyor sayın Atun… Bu mu? Esas “Bana neci, nemelazımcı, ne haliniz varsa görüncü” yaklaşım bu. Ne halimiz varsa görüyoruz zaten.

Ama gördük ki, bu ülkede hane halkının, üretenin, emekçinin, işverenin, Kıb- Tek kadar değeri yok. Kıb- Tek’i soyanlar kadar değeri yok. İhale yolsuzları, arsızlar, hırsızlar, işe gitmeden maaş alanlar, iş bilmediği halde makam tutanlar kadar değeri yok.

Resmen bu halk yok sayıldı… Maktu ücrete kadar soyuldu. Dünyada hizmet veren enerji şirketlerinin hesaba bile katmadığı hizmetler, vatandaşa yüksek fatura olarak geldi. Bildiğiniz özel bir şirket gibi, her hizmetini paraya çevirdi Kıb- Tek. Ama sorsanız, “halkındır…”

Halkın falan değil. Yolsuzundur… Arsızındır… Çalanındır… İhale takipçilerinindir… Akaryakıt hırsızlarınındır. Beceriksiz kurum yöneticilerinindir. Bir avuç mutlu azınlığındır. 3 ihaleci ailenindir. İhalelerde rüşvet dağıtanlarındır. Buyurun, sizin olsun

Başbakan da diyor ki: “6 ay içerisinde sıcak para bulursak rahatlayacağız.” BULAMAZSAK… Ki bulamayacaksınız. Bu kafayla elde olan, devletine vergi veren, bu topraklara kök salan herkese savaş açtınız. Bu zam değil, zulümdür… Var olanı da gözden çıkarmadır

Hesap kitap ortada. Bir hane bin TL civarı fatura ödeyecek. Neden? Sanayide küçük bir işletme 8- 10 bin TL elektrik faturası öderken, şimdi 30 bin… Vallahi, gerçekten alın anahtarları siz yönetin. Arsızlardan hesap sormadan bu zammı savunanlar, arsızların ortağıdır

Susmayacağız, tepkimizi göstermeye devam edeceğiz. Biz enayi değiliz, hırsız değiliz, yolsuz değiliz. Bu devlet ne istediyse yapan, üstüne de tırnaklarını toprağa geçiren, üreten, rekabet eden, ayakta kalmaya çalışan bir halk topluluğuyuz. Yeter bu zulüm…

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02/03/2022 08:25