Ekmekçi: Atamaları pay edemediler, okulların açılış tarihini ertelediler

Haber Kıbrıs Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Ekmekçi okulların açılmasının bir hafta ertelenmesi kararını yorumladı.

Ekmekçi'nin paylaşımı şöyle:

Kararın Türkçesi şu;

250 öğretmen ataması tamamlanamadı, örgütlerde büyük kavgalar var.

Bunların 80 tanesi 3 yılını tamamlayan, bir yıl daha öğretmenlik ataması yapılırsa, 4 yıl kuralını doldurarak kadro alacak “sağlam UBP’li” gençler…

Eğer pazartesi bu 80 kişinin ataması yapılmadan okullar açılırsa, gençler tam zamanında atamaları yapılmadığı için, bir haftayla kadrolu öğretmen olma şanslarını kaybedecekti…

Adına “atamalar tamamlanamadı” dediler.

Ülkeyi bilim değil, partizanlık yönettiği için…

Okullar açılsa da, bu ülke gençlerine bir hayrı olmayacağı kesin.

Atamaları pay edemediler, okulların açılış tarihini ertelediler.

Bunu dün bilmezlerdi, bugün fark ettiler…

Memleket bunu da gördü…