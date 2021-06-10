Ekmekçi: Başaramadınız, yönetemediniz, eleştirilmeyi de hak ettiniz

Ülkede, pandemi- eğitim dengesini planlayan yok. Sürüklendik. Bu sürüklenmede kaybeden çocuklarımız oldu. Okullarına gidemediler, öğretmen sevgisinden mahrum kaldılar, Derslerinden geri kaldılar, oyun oynamaya hasret kaldılar, unutuldular

Online eğitim falan da olmadı. Bir avuç şanslı azınlık, interneti tamam, tabletleri güzel diye eksiksiz derslerini yaptılar. Birçok öğrenci daha düne kadar tablet bekledi, internet bekledi. Onlarca öğrenci/ Çocuk bu çaresizlik içerisinde aileleri tarafından işe verildi

Velhasıl, aileler mutsuz, çocuklar mutsuz, öğretmenler mutsuz, ülke mutsuz. Böyle bir ortamda sinerjiyi yaratamayan, alt yapıyı tamamlayamayan, eksiklikleri gideremeyen, öğrenciler arasında eşitliği, öğretmen üzerinde otoriteyi sağlayamayan bir bakan…

Dün, Olgun Selçuk Amcaoğlu, “3 bin 750 öğrenci Çanakkale kamplarına gidecek” diye açıklama yaptı. Bu ülke insanı olarak, kendi okuluna güvenle öğrenci gönderemeyen bir bakanın, Türkiye Çanakkale kamplarına öğrenci gönderme çabasını sorgulamayalım mı?

Çanakkale kamplarına nasıl gidileceği belli, aileler ister, gerekli hijyen ve güven ortamı sağlanır, charter uçuşlarla gidilirse, gidilebilir tabii. Ama, aynı hassasiyetle bu ülkede okullar da açılabilirdi. Başaramadınız, yönetemediniz, eleştirilmeyi de hak ettiniz

Ülke, kocaman bir film seti, ama kara komedi. Ağlanacak halimize gülüyoruz. Parlamentoda 6 parti, altısı da iktidara geldi. Şimdi 3’lü bir koalisyon var. Bu üçlü koalisyona 3 bağımsız, Bir YDP içinde bağımsız, bir de DP içinde bağımsız vekil “isterse” destek veriyor

Eleştirilerden rahatsız olan bakanlar, hiç kusura bakmasın. Bu ülkenin geleceğine çocuklar yetiştiren bir baba olarak, yönetemediğinizi herkes gibi ben de görüyorum. 30 yıl önce de tavrım buydu, bundan sonra da öyle olacak. 9 köyden kovulsam, 10'uncu köy olduğunu biliyorum. Ne siyasetçiler gelip geçti? Biz hep gazeteciyiz.

Başbakan, yol temel atma törenine katılıyor. Katıldığı tören için ülke müteahhidi ayakta. Zerre umurunda değil. Ülke müteahhidi başbakanın umuruna bile değil. E öğrenci değil, işçi değil, memur değil, yatırımcı değil, işadamı değil, kim? Kimin için bu makamlar?

Bir komedi de Cumhurbaşkanlığı sarayında. Sarayı danışman doladuran, hepimizin parasını arkadaşlarına, sevdiği gençlere, seçilmesi için destek verenlere peşkeş çeken Cumhurbaşkanı, hem kimlerle resim çektiğine dikkat etmiyor, hem racon kesiyor

Dünyanın her yerinde, “uyuşturucudan yakalanan, fuhuşa zemin hazırlayan”, kendisini de “mafya” olarak konumlandıran biriyle resim çektirmek haberdir. Devletin tepesindeki adamın bu kriminal tiplerle boy boy resmi varsa, haber oğlu haberdir

Buna vesile danışmanı, aracısı kimse onun kellesini alması gereken Cumhurbaşkanı, “bana operasyon var, Kıbrıs sorununu iki devletle çözmek isterim diye” bir savunma. Siz dünyanın merkezi misiniz? Makamlar da geçer, zaman da. Hatırlatayım dedim

Siyasette makam tutanlar, kendini en önemli, bu halkı da “satılmış, iş bilmez, sazan” zannediyor herhalde. Siz bu kadar “mükemmel insanlar iseniz, biz bu çamur deryasında debelenip duruyoruz, neden? Ruhunuzu bu halktan kopardınız da ondan.

Hangi birini anlatacaksın? Dilimiz döndüğünce, ülkedeki yanlışları anlatmaya devam edeceğiz.

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10/06/2021 08:45