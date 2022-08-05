Haber Kıbrıs Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Ekmekçi, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın son günlerde yaptığı havayolu ve liman açıklamalarının bir bakandan daha çok ihale takipçisi bir kişinin açıklamaları gibi olduğunu söyledi.

Ekmekçi, normal ülkelerde bir bakanın para veya yüzdelik gibi konuları şirketlerle görüşmediğini ifade eden Ekmekçi, hükümetin diğer ortaklarını da uyardı. Ekmekçi, “Başbakan, derhal bakanlarının “iş takibi” yapmalarına engel olmalı, aksi tüm bu şaibeli işlere ortak olduğunu düşüneceğim” diye yazdı.

İşte Ekmekçi’nin paylaşımı: “Erhan Arıklı, bakan mı; ihale komisyonu başkanı mı? “Havayolu şirketi kurulması İÇİN 2-3 şirketle görüşüyorum…” “Limanların özelleştirilmesi için görüşme yapıyoruz…” Çağdaş ülkelerde bir bakan, bir işadamı ile ihale görüşmez. Bir bakan, rakam telaffuz etmez. Belli ki, burası da artık üçüncü dünya ülkesi. 24 milletvekili ile UBP bostan korkuluğu… Tüm kurumları ile KKTC devre dışı… Bakan, sabahtan akşama kadar işadamları ile görüşsün. Bir AB ülkesinde bu mümkün mü? Bu ancak Rusya’dan kopan ve demokrasi oturmayan Türki cumhuriyetlerde olur… Gerçekten “ot bile sökemeyen” bir bakanın, “iki kürek asfalt dökmekten aciz” bir bakanlığın “liman özelleştirip, özel havayolu şirketi” kuracağına inanan, bu pazarlıklarda antin- kuntin iş dönmediğine inanan varsa; inandığını bana da anlatsın. Başbakan, derhal bakanlarının “iş takibi” yapmalarına engel olmalı, aksi tüm bu şaibeli işlere ortak olduğunu düşüneceğim. Aksi varsa, sayın Arıklı da bu işlerden çekilmeli, devletin, ilgili kurumları ve bürokratları bu işleri yürütmeli. Midem bulanıyor…”

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05/08/2022 15:34