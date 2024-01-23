Ekmekçi: Belki birileri okur da utanır

BU ÜLKE GENCİNE ZOR, YAŞLISINA BAKMIYOR, ENGELLİSİ EZİYET ÇEKİYOR… BURADA HALKA HİZMET İÇİN HÜKÜMET NEYİ BEKLİYOR

BİNA BİTTİ, AKSAMLARI HAZIR… ALT TARAFI 70 İSTİHDAM YAPIP, ENGELLİ VATANDAŞLARIMIZA HİZMET VERECEKSİNİZ… BU KADAR ZOR MU? HANİ ARALIK’TA IŞIKLAR YANACAKTI?

Ülkemize bir bakın. Pahalılık aldı başını gidiyor. Böyle zamanlarda en çok sosyal yönü güçlü devlete ihtiyacımı var. Nerde peki? Yaşananlara bakınca üzülüyor insan. Bu mu yahu hak ettiğimiz? Adil, çağdaş, demokratik, insan onuruna yakışır bir ülke hak etmedik yani?

Yaşlısına saygısı yok, gençlerinin geleceğini düşünmüyor, kadına şiddet artarken, taciz- tecavüz sıradan bir hal aldı. İnsan hakkı ihlalleri giderek daha büyük bir sorun haline gelirken, devlet bu sorunlardan bir haber, sadece koltuk kavgalarına odaklanmış

Dedim ya, memleketin her tarafı dökülüyor. Daha ne kadar bekleyeceğiz? 18 yaş üstü engelli bireyler için bina hazır, içi boş. Olanı çaldılar, alınan malzemeler ambarda çürüyor. Devletin yapması gerekeni özel sektör yapıyor, ona da müsade yok

Ocak sonu devletin ödeyeceği maaş 3.5 milyar TL, ortalama. Boşu boşuna ödenen ek mesailer, harcırahlar, şişirilen izah- ikram kalemleri… Engelsiz Yaşamı Destekleme Derneği, maaş dışındaki tüm masrafları ödemeye hazır. Yıllardır bu ayıp giderilemedi…

Kaç bakan geçti, boş vaat vererek? Bitmiş bina, elektrik- elektronik akşamları korunmadı. Soygun yapıldı, çalınan kablolar, bakır teller ve bozulan cihazların toplam bedeli 400 bin dolar. Tek bir kişi hesap vermedi. Koca binanın içi boşaldı, kimsenin yüreği sızlamadı

Bir grup hariç. Engelsiz Yaşama Destek Derneği Başkanı Güliz Kaner. Daha üç gün önce, siyasilere, iktidara seslenerek “bir sokum” utanmalarını istedi. Utanacaklar mı? Sanmam. Basit bir sorunu dahi projelendirip, planlayıp, finansmanını sağlayamayan bir yapı bu

Çalışma Bakanı Sadık Gardiyanoğlu da, bu sorunu çözemedi. Çözemeyecek de… Çünkü sorun şahıslarda değil sistemde. Süslü laflarla konu gündemde olduğu için kamuoyuna mesaj veren sayın Gardiyanoğlu: Aralık sonu ılıklar yanmadı, Ocak bitti…Yine yanmayacak.

Ne demiştik? “Devlet ortada yok a dostlar. Bunlar mikrofonda konuşurken, “devlet…” 18 yaş üstü Engelli Bakım Evi, Yaşam Evi, bina olarak bitti. Organizasyonu kurulamıyor. Özel yetenekli personelle donatılması gerekiyor. Aylık maaş 2 milyon TL civarı, olacak. Devleti ara ki bulasın…

Şu gerçeği de vurgulamıştık: Kabile” olsak, annesiz- babasız kalan bir engelli bireyin ne olması gerektiğini düşünürüz. Vicdanlı bir ülke olsak, tek bir engelli bireyimiz olsa dahi, bu 2 milyon TL maaşı ödeyecek donanımı yaparız. Ne devlet organizasyonu kalmış, ne de hükümet edenlerin vicdanı

Bina, etap etap bitirildi. İç mefruşatı Kaner kardeşler tarafından karşılanacak. 120 engelli bireye hizmet verecek şekilde tasarlanan bina, yasa yapılmadığı, istihdam yapılmadığı için kaderine terk edilmiş. Kaner ailesinin tamamladığı özel donanım ise ambarda çürüyor

Ne yapacak devlet? 70 kişilik kadroyu atayacak yasayı yapacak ve orayı gönüllülere devredecek. Yapmadılar. İstihdam kavgası yapıyorlar... Hızla yapılan temizliğe rağmen, bina kapalı… gerçekten ayıp, gerçekten günah. Böylesi insani bir sorunun çözülmemesi; akıl alır gibi değil…

Peki 18 yaş üstü engelli bireylerimiz nerede… Anne- Baba gücü varsa bakıyor. Anne baba öldü ya da güçten düştü mü? Yallah yaşlı bakım evine. Özel yaşlı bakım evlerinde bu kez de huzur içerisinde olması gereken yaşlılarımız engelli bireylerle bir arada…

Dert bu dert. 3.5 milyar TL maaş ödeyen devlet, ayda 3 milyon TL maaş ödeyecek yapıyı kuramadı. Engelli bireylerimiz döküm saçım, var olan bina talan ediliyor. Belki birileri okur da utanır. Dinler de utanır diyeceğim ama… Bugüne kadar sorun çözen, iş bitiren birini göremedik