Ekmekçi: Borcu Borçla Kapatan Bir Yönetim Anlayışı Devrede

Kamu maliyesi deli bir borçlanma içerisinde. Bir dönem, Türkiye ile yapılan protokollar gereği iç borçlanma yapılamazken, devletin kamu bankalarına olan borçlarının da ödeme planı vardı. Nerden nereye geldik? Denediğimiz her neyse başımıza giydik, battık

Artık, mali konularda ne yaptığımızla ilgilenen bir Türkiye de yok. O zaman Türkiye’yi “İMF misin?” diye suçlayanlar, bugün oluşan borcu yedi sülalesi ile birlikte ödeyecek. Kimse kusura bakmasın ama, şu anda Türkiye’ye tam bağımlı bir hale gelindi

Başka kaynak varsa, bilen varsa söylesin. Bir taraftan ağzını her açan, “Kendi ayakları üzerinde duran KKTC” diyecek, diğer yandan kamu maliyesi 2021’de 600, 2022 girer girmez 300-400 milyon TL yeni bir borcun altına sokulacak. Mantık bunun neresinde

13’üncü maaşlar borçla ödeniyor. Sosyal sigorta emeklilikleri borçla ödeniyor. Lapta belediye çalışanları borçla ödeniyor. Mağusa belediye çalışanları borçla ödeniyor. Liste uzayıp gidiyor. Peki Başbakan böylesi bir durumdan neden memnun olur ki?

“13’üncü maaşı ödedik, sustular” diyor. Kime? Muhalefete… kime? Sendikacılara… Çalışanın hakkını almasından rahatsız tek bir siyasetçi, tek bir sendikacı olur mu? Bu maaşı ödemek hükümetin görevi değil mi? Bunun üzerinden tribün sloganı atmak nedir? Mantığı var mı?

Bu ay, Ocak 2022’de sadece oluşan iç banka borcu ve faizleri için maliyenin istediği kaynak 150 milyon TL civarında. Nerde bu para? Anca maaş oldu. Borçlan borçlan maaş öde, borçlan borçlan borcu borçla öde. Faizini de gelecek nesiller ödesin, olmadı batsın

2018’den 2022’ye memleket tepe taklak oldu. Tamam krizler de yaşadık, pandemiyi gördük, döviz yerinde durmuyor ama… biz kamuyu iyileştirecek, verimliliği artıracak, gelirleri artıracak tek bir adım attık mı? Büyüyen bu canavar, hepimizi yuttu, Türkiye’nin parası da yetmez artık

Ne olacak size söyleyim. “Sat limanlarını” diye bir cümle duymaya hazır olun. “Özelleştirin KıbTek’i” diye bir cümle sizi şaşırtmasın. Ne yani, siz durmadan istihdam yapacaksınız, ek mesaiyi kontrol etmeyeceksiniz, 13’üncü maaşı borçla ödeyeceksiniz… E? Bu hovardalığın bedeli nedir?

Türkiye bu adada yatırım önceliklerini belirledi. Türkiye Cumhurbaşkanı, söz verdi. Külliye Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi. Camisi içinde… Adada bulunan tüm Türkiye kaynaklarının birleştirilerek, hızla külliye saray yapımına hız verilmesi istendi.

Tüm bu tartışmalar içerisinde, borçlanma, kaynak kavgası içinde, maaş dışında bir şey var mı? Bir de külliye? Yolun mu onarılacak? Hastanen mi iyileştirilecek? Okuluna sınıf mı eklenecek? Belediyelerin mi kalkınacak? Niye bunca borçlanma?

Bu seçim hangi sorunumuza çare olacak? Hangi siyasi parti somut ne öneriyor? Halka duymasını beklediği sloganlar dışında, sıra dışı, gerçekçi, savurganlığı önleyecek, kamuyu ayağa kaldıracak, verimliliği artıracak, kamuyu düzene, özel sektörü üretme teşvik edecek proje görev var mı?

Bıkmadan usanmadan, anlatmamız, doğrulara parmak basmamız, yalan dünyadan başta yönetmesi gerekenleri uyandırmamız şart. Seçmen her şeyi alkışlıyor, siyasetçi yuvarlak cümlelerle iktidar şansı yakalama derdinde. Olan dar gelirliye, emekçiye, asgari ücretliye oluyor

Omicron varyantı sinsi sinsi her tarafa yayılıyor. Çıkan vakaların tamamına yakını Omicron. Dün 400. Güney Kıbrıs 5 bini gördü, Türkiye rekora koşuyor. İyi olan çok az insanı hasteneye yatırıyor. Aşılı olanlar daha hızlı ve çabuk atlatıyor. Bizde de durum aynı

Ülkeyi, sorunları, etrafından dolaşılan konuları gündeme getirmeye devam edeceğiz. Kamu maliyesi düzelmezse, bu memleket de siyasetçi de düzelmeyecek. Bu tabloda başarılı Başbakan, bakan olmak imkansız. Yorum ve görüşlerinizi bekliyorum

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04/01/2022 08:33