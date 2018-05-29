Ekmekçi: Böyle bir babanın kızı, nasıl bu noktaya gelebiliyor?...

İnsanın nutku tutuluyor…

Yaşamak anlamsızlaşıyor…

Bir anne düşünün…

Eşine kızıyor…

İntikamını çocuğundan alıyor…

Toplum olarak ciddi bir yaralanma yaşadık…

Sorun şu ki;

Benzer bir tepkiyi, toplum olarak, Mustafa Diker olayında da vermiştik…

Sonra?

Herkes kendi hayatında…

Bu olayın ardından da farklı şeyler yaşamayacağımız kesin.

Tartışacağız…

Öfke kusacağız…

Kimileri “tartışmayı bilmiyorsunuz” diyecek…

Ateş de düştüğü yeri yakacak…

O kadar…

Beni esas üzen konulardan biri de, “sonuca bakarak” tartışıyor olmak…

Olayın derinine bakınca, aslında sonuç, bağıra bağıra gelmiş…

Çünkü bir kişi var ki, bu sonuçtan zaten korkuyordu…

O da Baba Ercan Kunduracı…

Baba bunu engellemek için yoğun çaba harcamış…

“Bu çocuğu bana verin” diye çırpınmış…

Başaramamış…

Bu sonu sanki baba görmüş bir tek…

O yüreğin kızı?

Bir de Tahir Lord var…

Öylesine vicdanlı bir “dede…”

Yatağa bakıyor…

Torunu kanlar içerisinde…

Orada kalbi duruyor…

Yüreği buna dayanmıyor…

İnsan ister istemez soruyor:

“Böyle bir babanın kızı, nasıl bu noktaya gelebiliyor?...”

Yüreklerimiz paramparça…

Bir de toplumsal etkisine bak…

Herkesin yüreği paramparça…

Tepkisini bir şekilde dile getiriyor…

Kimi tepkileri abartılı buluyor…

Kimileri yetersiz…

Kimi beğenmiyor tepkileri…

Kimi “profesör” gibi yaklaşıyor…

Ama topyekûn yüreklerin yandığı kesin…

Kim, nasıl dayanacak?

Ateş düştüğü yeri yakıyor.

O baba, nasıl dayanacak?

Önlemeye çalışmış…

Bu sonu görmüş…

Engelleyememiş…

Bebeğinin cansız bedenini toprağa verdi, ağlayarak…

Peki, kızı katil, torunu ve eşi ölen anneanne…

Kim nasıl dayanacak bu acıya?

Katil anneyi hiç düşünmüyorum bile şu an…

Topyekun bir travma bu aslında…

Hepimiz için bir sınav…

Bir daha yaşanmasın diye…

Elimizden geleni, ardımıza koymayacağız…

Ama kahrolsak…

Yerin dibine girsek…

Dünya yansa…

Yeridir.

Bir çocuk öldü, engelleyemedik…

Maalesef…