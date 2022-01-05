Ekmekçi: Bu Gidişle Seçimde Oy Kullanacak İnsan, Yol Gösterecek Sandık Görevlisi Kalmayacak

Toplam 700 vaka. Pandemi başından bu güne ilk kez sürecin bu kadar kontrolsüz olduğunu görüyorum ve korkuyorum. Seçim çalışmaları ve yeni yıl kutlamaları o kadar kuralsız ve özensiz ki, bu rakamlara ulaşmamak mucize olurdu. Omicron nedir? Herkes bir araştırmalı

Sayı artınca, sistem de çöktü. Düşünün? 700 kişi pozitif çıkıyor. Kaçına ulaşılıp, pozitif sonucunun ardından kayıt altına alındı, kaçına güvende kal kodu gönderildi? Kaçının temaslıları tespit edildi? Onu geçtim, kaçının yakın temaslıları tespit edilebildi?

700 vakada, en az 5’er temaslı vardır. Al sana 3 bin 500. En iyimser yaklaşımla, 3 bin. Kaçı arandı? Bu iş şaka değil. Dün 700 ise, bugün bir bakmışsınız bin… bu yükseliş hızı ile kontrol elden kaçarken, temaslı olduğunu bilmeden pozitife dönen yüzlerce kişi aramızda geziyor

Maalesef pozitif hasta ve yakınları ile acil durum hastanesi arasındaki bağı kuran temas takip sistemi çöktü. Orada görev yapan arkadaşları tenzih ederek söylüyorum, kimse ne yaptığını bilmiyor. Ne vatandaş, ne de denetlemek ve sistemi sürdürmekle görevli bakanlık…

İnsanlar pozitif, haberi yok, sonuç bekliyor. İnsanlar birinci derecede temaslı, 3-4 günde pozitife dönüyor, haberi yok. İnsanlar yaşlı, pozitif, 1102’ye cevap veren yok, cevap veren çare üretemiyor, “bekleyin da sizi arayacağız” diyor. Hayır sürü bağışıklığına geçmişsek, söyleyin onu bilelim…

Anlamsız ve gereksiz bir şekilde panik var. Sağlık bakanlığının yapması gereken, 1 adım geri çekilmek ve daha sağlıklı düşünerek yeni bir adım atmak. Bu vaka sayıları artacak, öyle görünüyor. İngiltere, Türkiye rekor kırıyor, Güney Kıbrıs 5 bin vakayı geçti, bizde duracak mı?

Sevindirici olan, yatış yok, hastane rahat, yoğun bakım rahat. Aşılı olanlar, 5-6 günde negatife dönebiliyor. Oranlar, sevindirici, ancak bu rahatlık üzücü. Yaşlı ve yan hastalığı bulunanların pozitif olmamaları, korunmaları şart. Hele bir de aşıları yoksa? Düşünmek istemiyorum

Seçim için son düzlüğe girdik… gerçekten bu seçim yapılabilecek mi? Kim oy kullanacak? Sandık görevlisi bulabilecek misiniz? Sadece dün 4 bin civarı insan sistem dışı. Seçime kadar vaka sayısı artarak devam edecek. Seçimlerin ertelenmesi de artık masada; tuhaf bir evredeyiz

Partiler arasında çok ciddi karşılıklı suçlamalar devam ediyor. Sokağın nabzı, kamuoyu yoklamalarına da yansıyor. Yüzde 30 bandı üzerinde sadece UBP görünüyor, 20 bandının üzerinde CTP. Yüzde 10’u önce HP geçiyor, DP ise zorluyor. Kalan partiler yüzde 10’un hatta 5’in altında

Kamuoyu araştırma şirketleri oyunlarıyla algı yaratma halen devam ediyor, bayatladı. “Türkiye bizi ister, onları istemez” taktikleri, bayatladı… “Ondan istifa ettiler, bana geçtiler, aha bu da rozetleri” taktikleri, bayatladı. Bıkmadan usanmadan bu yöntemlere sarılanlardan halk bıktı…

Halkın sorunu aslında verimsiz kamu düzeni ve sürekli borçlanan kamu maliyesi. Kasım 2021’de borç 636 milyon TL’ydi. Aralık 2021’deki borçlanmalarla bu rakam 1 milyar TL’ye yaklaştı. Ocak 2022’de halen borçlanma devam ediyor. Faizi ile birlikte bu borcu ödeyecek olan biziz, çocuklarımız

Bu borçlanma ne okul, ne hastane, ne baraj, ne su, ne yol, ne alt yapı. Saaaadeeeee maaş. 13’üncü maaş, maaş artışı için, ek mesai için. Böyle ülke mi olur, böyle yönetim mi olur? Üretime, alt yapıya 1 TL ayırmayan bir kamu maliyesi hepimizi dibe itiyor, Türkiye’ye daha bağımlı hale getiriyor.

Yaşadığımız bu kaostan ancak akıl, mantık, koordinasyon ve organizasyonla çıkacağız. Akıllı ve fedakar sağlık çalışanları bizi düzlüğe çıkaracak.

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05/01/2022 08:20