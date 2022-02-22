Ekmekçi: Bu hükümetten de memlekete bir ''hayır'' çıkmasını beklemiyorum

Kıb- Tek genel müdürü “fazla fatura ödemek istemeyen, az elektrik yaksın” dedi, görevini yapmış oldu. Yani, “Biz yüklü bir zammı yapıyoruz, gerisi vatandaşta” mesajı verdi. Yazık gerçekten. Oradaki yaşlanın ve talanın hesabı sorulmadan, kimseye rahat yok. İhaleciler sizi…

Dengeler, dengeler, dengeler… Denge denge bir hal olduk. Faiz Sucuoğlu’nun kurmuş olduğu kabine şaşırtmadı. Sadece, son anda Hasan Taçoy Dışişleri’ne kaydı, fırsattan istifade Oğuzhan Hasipoğlu da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı oldu.

Kutlu Evren ve Ünal Üstel arasındaki gerilimi bilmeyen yok. Seçimde de yaşanmıştı bu gerilim. Kutlu Evren’e en büyük hakaret nasıl yapılırdı? Tıpkı, Ersan Saner’in Nazım Çavuşoğlu’na yaptığı gibi. Kaldırdılar Kutlu Evren’i, oturttular Ünal Üstel’i İçişleri’ne…

Devam edelim… Olgun Amcaoğlu’nun kabinede yer almaması bekleniyordu. Vekil seçilir seçilmez, önce Maliye, sonra Eğitim Bakanı oldu. Daha ne olsun? Ama şimdi kurulan kabinede yok, gök kubbe ha yıkıldı ha yıkılacak. Neden? E lazımıdı bakan olsun

Ali Pilli, güne Çalışma bakanı olarak başladı. Tahsin Ertuğruloğlu kabinede kalsaydı, bu değişim olmayacaktı. Gelin görün ki, Ali Pilli, kavgayla alamadığını, “dengeler” devreye girince aldı. Umarım artık takım çalışmasına inanır, “şahıscı” hallerinden vazgeçer

Erhan Arıklı, tartışmasız gitti koltuğa oturdu. Ama dün, Resmiye Canaltay’ın “veda” açıklaması, içerisinde çok derin mesajlar içeriyordu. Ne dedi Canaltay? “Bu bakanlık imtiyaz sağlar, kimseye sağlamadım, yeni dönemde de bu gözle izleyeceğim…” Anladı mı sayın Arıklı?

Erhan Arıklı’ya neden güven yok? Neden böyle tartışılıyor? Neden kamu kaynaklarını, ihalelerle peşkeş çekecekmiş gibi bir izlenim var? Neden T izinler, benzin istasyonları dağıtacakmış gibi bir izlenim var? Bunu kendine sormalı, silkinmeli, görevine odaklanmalı…

Oğuzhan Hasipoğlu son ana kadar Dışişleri Bakanlığı bekledi. Tabii, “hukuk bürosunun 2000’li yıllarda Rum mallarını Taşınmaz Mal Komisyonu üzerinden çitilemesi” iddiaları peşini bırakmadı. Çalışmayı kaptı, şükretsin. Kabinede işte…

Dünün sürprizi ise Tahsin Ertuğruloğlu’ydu. Faiz Sucuoğlu ile düşman kardeşler. Türkiye gerçekten Ertuğruloğlu’nu kabinede “istedi…” Sucuoğlu, buna karşılık Taçoy formülünü devreye koydu. Öyle ya, Taçoy’a itiraz edecek halleri yok, Binali abi var. Denge böyle kuruldu

Kabinede kadın bakan yok. 3 kadın milletvekili olan UBP, dengelere kurban vermezse, Meclis Başkanı İzlem Gürçağ olacak. Resmiye Canaltay’ın herhangi bir talebi yok. Yasemin Öztürk ağzıyla bakanlık istemişti ama, Nazım Çavuşoğlu varken, sıra kendisine zor gelir

Ve ez cümle… Bu hükümetten de memlekete bir “hayır” çıkmasını beklemiyorum. Neden? İsimler üzerinden bir kavgadan başka bir şey değil. Sadece isimler tartışıldı, eskiden “kim bakan olacak” tartışması yeterdi, şimdi yetmez, bir da, “isteyen istediği bakanlığa gelecek” kavgası

Uluslararası gelişmeler, Kıbrıs adası açısından da sıcak günlerin habercisi. Umurumuzda mı? Bizim saltanat kavgamız bize yeter. Nasıl olsa Türkiye gereğini yapar… Oysa, süreç Kıbrıslı Türkleri figüranlıktan alıp, başrole getirebilir. İyi izlenmeli…

Perde gerisinde konuşulan, tartışılan ne varsa, konuşmaya, tartışmaya devam edeceğiz. Biliyoruz ki, bu anlayışla, bu toplumun sorunları çözülmez. Kimsenin dayanacak gücü kalmadı. Bir dakika bile saçmalık çekecek halimiz yok. YORUMLARINIZI BEKLİYORUM

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22/02/2022 08:34