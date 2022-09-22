Ekmekçi: Bu insanlara asıl umudu devlet verdi

Haber Kıbrıs Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Ekmekçi, Mağusa- Boğaziçi-İskele Emirnamesi'nin kaldırılması ve sonrasında Yüksek İdare Mahkemesi'nin bu kararı ara emri ile durdurmasının ardından ortaya çıkan durumun tüm kesimleri etkilediğini anlattı. Ekmekçi, müteahhitlere ve oradan mal alan vatandaşlara asıl ümidi devletin verdiğini söyledi.

Ekmekçi Muhalefetin.” ülkeyi kaosa soktunuz” eleştirilerine “ülkeyi kaosa soktuysanız. HP de dahil Kudret hoca tufan hoca da dahil. Geldiniz, geçtiniz buralardan. Vardı o sorun çaktınız üstüne emirnameyi rahatladınız. E kalacaktı o emirname… Emirnameyi çakana kadar ne o cesareti göstermediniz getiresiniz imar planını. Çünkü siz emirnameyi çaktığınız için umut verdiniz yatırımcıya. Yatırımcıya “yörü da gorkma dediniz. Satın al orda ki arazileri” dediniz. O iradeyi neden göstermediniz. Çünkü bir sonraki seçimde o yatırımcılara ihtiyacınız vardı. Halen daha var onun için mırın kırın edersiniz.” diyerek tepki gösterdi.

Muhalefetin çözüm önerisi sunmadığını kaydeden Ekmekçi “Söyleyin. Bakalım duyalım. Diyelim ki falan partinin çözüm önerisi tamamdır. Onu da duyamıyoruz.” Dedi.

Ekonominin yasaklarla yönetilemeyeceğini belirten Ekmekçi “ Gün gelir böyle patlar. Çünkü binlerce çalışan pres yapıyor orda Çünkü ya yeni inşaat olacak ya bu insanlar gidecek. Ya da gidecekler ülkenin başka bir tarafına, Mesarya’nın ortasında bir yerde başlayacak inşaatlar. Çünkü talep var. ülkenin başka yerlerinde inşaatlar patlayacak. Başkalarının acısına dönüşüyor bu. Kimin acısına dönüşüyor? Orda ki sıvacının kalıpçının, umut verip arazi satın aldırdığınız işverenin…

Bu benim yaptığım beton seviciliği değil. Birileri bu insanlara bu umudu verdi. Birileri iktidardayken bunun önünü kesmedi. Buraya bina yapmak yasaktır deseydi devlet, kimse oraya çivi çakmayacaktı. Devlet oraya gitti, yol götürdü. Yolun altından geçit verdi. Deniz kenarına yürüyüş parkurları yaptı. Ona göre tasarlandı. Yapın o zaman planını… Hem planını yapmazsınız, hem bir şey olmasın istersiniz, hem emirnameyle yasaklarsınız, hem kapı arkasında pazarlık yaparsınız, hem emirnameyi kaldırırsınız hem susarsınız. Sonra da yargıya dersiniz ki “sen çöz”… İşte yargı çözerse bu şekilde çözer.” İfadelerini kullandı

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22/09/2022 11:50