Ekmekçi: Bu kötü yapıyı düzeltmesi gerekenler yargı makamlarında oturanlardır

ANAYASAYI KORUMAKLA GÖREVLİ OLAN YARGI SİSTEMİ, BİR BÜTÜN OLARAK ÇALIŞMAK, HAK YEME, PARTİZANLIK BATAĞINA SAPLANAN SİYASİLERE GEREKLİ DERSİ VERMEK ZORUNDADIR… ADALET İÇİN, HALK İÇİN…

YÜRÜTME USLANMIYORSA, YASAMA ÇANAK TUTUYORSA, HERKES ANAYASAL GÖREVLERİNİ UNUTMUŞA, YARGI GEREĞİNİ YAPAR… SEYRETMEK ZORUNDA DEĞİLDİR. HER ŞEY ORTADA…

“Ne şaşırdınız, hep böyle değil miydi?” diyorsunuz… Peki ne yapalım? Her partizanlık, her yüzsüzlük, her aymazlık, her vicdansızlık karşısında, şaşırmayalım mı? Tepki koymayalım mı? Normal mi karşılayalım? Bu faturayı ödeyip, susalım?

Bu ülkede adil ve hakça bir süzen kavgası yıllardır devam ediyor. Basit bir sistem aslında. Liyakata dayalı. Herkes müdür müsteşar, memur, amir, polis, avukat olmak zorunda değil. Olmuyorsa, bu ülkede zanaatkarlara da, farklı meslek gruplarına da ihtiyaç vardır

Kıb- Tek istihdamları malum… Herkesin yüreği sızlıyor. 78 münhal 83’e, 60 “partizan münhal” ise 63’e çıktı. O kadar hızlarını alamadılar ki, fazladan personel istihdam etmek zorunda kaldılar. Peki sizce bundan utanç duyan var mı? Aksine bu usulsüzlüğe imza atanlar gurur duyuyor

Sadece Ulusal Birlik Partisi örgütleri ayakta. O da neden biliyor musunuz? Öyle senin benim gibi isyan etmiyorlar. İşe aldıramadıkları var. “Neden işe Ali girdi da Veli girmedi”; isyanları onadır. Hani o klişe var ya, “bir kişiyi aldınız 100 kişiyi gücendirediniz”; işte bunu yaşıyorlar

Haliyle muhalefet partileri de isyan ediyor. Hatta olası bir iktidar değişiminde münhalle yerleşen 83 kişi dışındaki diğer 63 kişinin işten durdurulacağı ima ediliyor. İktidar da muhalefette hatırlatıyor: Zamanında siz de aynısını yaptınız

Yalan da değil. El- Sen’in en çok gurur duyduğu dönem CTP dönemi. Bir bakın bakalım CTP istihdam yapmış mı yapmamış mı? Sınavla mı yapmış, münhal mi açmış? Hısımcılık bu istihdamlarda devreye girdi mi girmedi mi? Maalesef o dönemde de partizanlık dibine kadar kullanılmış, soy isimleri herkesi ele veriyor

Bizim sorunumuz da burada başlıyor. Bu ülkede defa defa partizanlığın, adamcılığın, hısımcılığın, liyakat düşmanlığının babası Ulusal Birlik Partisi muhalefete düştü. Son CTP iktidari hariç her dönemde CTP örgütleri de, şimdi sıra bizde hoyratlığı ile hareket ettiler

Haliyle sistem de “böyle gelmiş böyle gider” tadında yerleşti. Peki nasıl düzelecek? Tartışmamız gereken budur. Adalet devreye girerse düzelir. Yargı devreye girerse düzelir. Hiç kimsenin kamu kaynaklarını kendi ailesine, kendi zümresine kullanma hakkı yoktur. Bu insanca bir davranış değildir

Eğer bu ülkede siyaset makamı kamu kaynaklarını toplumsal değil zümresel kullanmakta ısrar ediyorsa, hepimizin parasını korumak yerine hoyratça harcamayı marifet sayıyorsa, buradan oy devşirerek iktidarda kalmayı hayal ediyorsa… Çözmemiz gereken sorun burada başlıyor

Lafı uzatmaya gerek yok. Anayasayı korumakla görevli olan yargı sistemi, bir bütün olarak çalışmak, bu kötü alışkanlığın batağına saplanan siyasilere gerekli dersi vermek, cezalandırmak, ve hepsinden önemlisi adaleti tesis etmek durumundadır

Sürekli olarak partizanlıkla bir yere gelmeye çalışan gençler de kusura bakmayacak. Dün hastanede sağlık raporu almak için sağa sola koşturan gençleri gördüm. Üzüldüm de. Bir umut hayata tutunma dertleri var. Ama binlerce gencimizin de hakkı yeniyor. Esas görmemiz gereken bu…

Burada adaletin doğru tecelli etmesi için mahkeme süreçleri yaşanacak. Dediğim gibi kimse de kusura bakmayacak. Canı yanan iki gözümüzün bir tanesi olsa zerre umurumda değil. Bu kötü yapıyı düzeltmesi gerekenler yargı makamlarında oturanlardır. Başka da güveneceğimiz biri ya da makam kalmadı…

"NUSH İLE USLANMAYANI ETMELİ TEKDİR; TEKDİR İLE USLANMAYANIN HAKKI KÖTEKTİR."

YARGIMIZ BUNU GÜNÜMÜZE UYARLAMALIDIR… ŞİDDETE KARŞIYIZ AMA HAK YİYENİN HAPSE GİRMESİNE ÜZÜLECEK DE DEĞİLİZ

Bu habere tepkiniz:



06/09/2023 08:53