Ekmekçi: Bu krizler UBP’ye değil memlekete aslında

Ukrayna- Rusya resmen savaşta... İmha edilen uçaklar, imha edilen tanklar bir yana, savaş kana, cana doymuyor. Göçler başladı. Dünya seyrediyor. Yaptıkları en iyi şey; "silah satmak, silah bağışlamak..." Ukrayna ve Rusya’nın da barışı istemedi gerekiyor, oysa savaşmak için her şeyi yaptılar

Her savaşta olduğu gibi, masumların ölüm haberlerine kahroluyoruz. Dünyanın gözü önünde bir bilek güreşi, savaşa döndü, Ukrayna’ya “yürü da gorkma” diyenler ise ortada yok. Rusya’yı ekonomik yıkımla tehdit ediyorlar. Bu da aslında büyük resmi gösteriyor, Ukrayna bahane… Ya ölenler?

Hafta sonu, eski parlamenter, barış sevdalısı Okan Dağlı’nın Türkiye’ye girişine izin verilmedi. Okan Dağlı, “iki karıncanın kavgasından” bile rahatsız olan bir adamdır, anlamak güç. Bu “yasaklar” en fazla KKTC siyasetini rahatsız etmeli. Bu düzey doğru bir düzey değil

İlaç yok ilaç. Kanser hastasının ilacı olmaması ne demek? AIDS hastasının tedavi zincirinin kopması ne demek? MS hastalarının ilaç bulamaması ne demek? Bu insanlar servetlerini dökseler, ilaç satın alamazlar, bu ilaçları ancak devletler sağlar, uykunuz kaçsın.

“Türkiye sağlık bakanlığına yazı yazılmış” ve görev tamamlandı. Ne yapalım? Ülkede ilaç olmamasının hesabını Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan mı oralım? Bizim ülkemizi yönetenler ne işe yarar? Yazsanıza AB’ye, BM’ye yardım yazısı. Gidip ülke ülke dolaşıp bulup gelsenize?

Her olayda olduğu gibi, ilaç olayında da sorumluluğu Türkiye’ye atıp, yan gelip yatma rahatlığı. Ula ilaç yok, ilaç. Asprin değil, panadol değil… Kemoterapi alamıyor Hasan, AIDS ilacını alamıyor Mustafa, MS ilacını alamıyor Ayşe… Uyumayın, yatmayın… Çok günah her şeyden önce

Hükümet, bugün yarın elektrik zammını açıklar. Tarife bu akşam 12.00’den itibaren geçerli ama henüz ne olduğunu bilmiyoruz. Bildiğimiz, 98 kuruşa sattığı enerji ile Kıb- Tek’in borcu 1.5 milyar TL, günlük zararı 10 milyon TL.

Bu zarar, halka yüklenecek, bu bedeli halk ödeyecek. Katmerli faturada sadece tükettiğimiz enerjiyi değil, aynı zamanda kötü yönetimi, ihale vurgunlarını, yüksek banka faizlerini, işe gitmeyen Kıb- Tek çalışanlarını, vurguna imza atan yandaş yöneticileri de ödeyeceğiz, yazık

Ve, “yahu bu memlekette güzel şey de oluyor” demek için bir nedenimiz var artık. Tarım Bakanlığı mühendisleri, “aldıkları maaşın nedenini, neden görevde olduklarını” bizlere hatırlattı. İşte kamu yönetimi bu. Beşparmak isimli arpa tohumu artık hazır. Büyük bir emekle

Meclis Başkanlığı seçimi UBP içerisinde ciddi bir problem. Bir tarafta genel başkanın adayı İzlem Gürçağ (bugün doğum günü, kutlu olsun) diğer tarafta Zorlu Töre. Gürçağ “uzlaşı” istiyor. Töre, “seçim de olabilir” diyor. UBP’nin kucağında yeni bir kriz

Bu krizler UBP’ye değil memlekete aslında. YDP pazarlıktan istediğini aldı, DP pazarlıktan istediğini aldı. Kopuk kopuk kurumlar, iş üretmekten uzak partili bürokratlar sayesinde gelecek de umut vermiyor. İnsan yaşaması gerekenlere uzak kalınca, üzülüyor

Kamu Hizmeti Komisyonu aynı zamanda liyakatı da düzenlemeli. Bu konuda Cumhurbaşkanlığı insiyatif üstlenmeli. Başkan Ömer Köseoğlu, liyakatlı bir bürokrattı; şimdi bunu kamunun her alanına yaymak için mücadele etmeli. Sadece öğretmen sınavı yapacaksa, kendisine gerek yok

Haftaya “dünyanın en güzel memleketinden” yine yokluklar, beceriksizlikler, ülkeyi sevmeyenlerin, ülkenin koltuklarını sevdiği bir ortamda başlıyoruz. O sevgi ışığını görsek, ah görsek. Sevin be bu memleketi… Günaydın… Yorumlarınızı bekliyorum

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28/02/2022 08:20