Ekmekçi: Bu memleketi seven herkes cezalandırılıyor

KAÇAK ÇALIŞANA AF; KARŞILIKSIZ ÇEK KESEREK DEVLETİ KANDIRANA VERGİ AFFI… İŞİNİ TAM YAPAN HERKESE CEZA… GEL DE İÇME, GEL DE KAHRETME… HER ALANDA, EKSİKSİZ AMA; BU MEMLEKETİ SEVEN HERKES CEZALANDIRILIYOR….

DEVLET KASASI CİDDİ ANLAMDA ZARARA UĞRARKEN; KİMLERİN BU AFTAN YARARLANACAĞI DA ÖNEMLİ… SAHTE ÇEK KESMİŞ, KABUL ETMİŞ ÖDEMEMİŞ, KAZANMIŞ ÖDEMEMİŞ… O DÖNEMİN TL DEĞERİ İLE ŞİMDİ ARASINDA BİR SERVET VAR…

Önce çalışma affı, sonra vergi borçlarına af… Ne güzel memleket ama ha… Devlete karşı sorumsuz davranan herkes bir süre sonra ödüllendiriliyor. Vergi veren ya da görevini tam yapan herkes ise haliyle cezalandırılmış oluyor. Bu haksızlığa kimsenin sesi çıkmıyor

Ne diyor gerekçede?

- 2022 yıl ve önceki vergilendirme dönemlerine ait ödeme süresi geldiği halde kısmen veya tamamen ödenmemiş ve kesinleşmiş vergiler,

- vergi cezaları,

- özel usulsüzlük cezaları,

- kamu alacağından doğan alacaklar ile ceza,

- dava masrafı,

- vergi cezası,

- para cezası gibi alacaklar ve

- bunlara ilişkin gecikme zamlar ve gecikme faizlerinin ödenmesine olanak vermek

Düşünsenize? 2022, 2021, 2019, 2018… o dönem TL hangi değerde, şimdi hangi değerde. Peki devletin alacağını koruyan ne? Tabii ki gecikme faizleri. Yüzde 80 ve 90 oranında faizler siliniyor. Geriye bir tek ana para kalıyor yani. O da yıllar içerisinde kuşa çevrilmiş

Uzun uzun da gerekçe yazmışlar. Bir kamyon gerekçe var, amaç bir tane. “Hızlı bir şekilde kamu maliyesine para sokmak…” belki bu yolla maaşlar borçlanmadan ödenir. Havalar 1500 ama maaş ödemekten aciz bir kamu yapısı yarattılar, bakar mısınız?

Bu ülkede vatandaşlık görevini eksiksiz yapanları neden cezalandırıyorsunuz ki? Vergisini ödeyen, o parayı değerlendirse, bu enflasyon ve faiz ortamında köşe olmuştu. 2021’de devlete olan 100 bin TL vergi borcunu ödemeyip, bankaya attığınızı düşünün. Kaç para olurdu bu 3 yılda?

Daha da ayıbı var ama… Çekle ödeme yapan ve devlete verdiği çek karşılıksız çıkanlara da af gelmiş. Doğru okudunuz. Karşılıksız çek veren, bilerek isteyerek, devleti kandıranlara da af getirmişler. Bir toplumun onuru bu kadar ayaklar altına alınamaz, onu da yaptılar… Allah ıslah etsin

“Karşılıksız Çek” Poliçeler Yasası uyarınca düzenlenmiş ve çek hesabının bulunduğu bankaya ibraz edildiğinde, çekin üzerinde yazılı olan tutarın hesapta bulunmaması sebebiyle banka tarafından “Karşılıksız Çek” Ödenemez" olarak mühürlenmiş çeki anlatır”

Yani devlet diyor ki, “Sen bana çek kestin, ben o çeki bozamadım. Banka da mühürledi o çeki… Yani sen bana karşılığı olmayan çek kestin… Olsun. Sen beni kazıkladın ama ben seni ödüllendiriyorum. Ödeyenleri ise eşek tepsin, cezalandırıyorum…”

Aklımı yitireceğim. Ekonomi bakanı hükümete küs, ortada yok… Maliye bakanlığı ekibi ne yaptığını bilir mi acaba? Zaten devlet alacaklarına çok düşük faiz uyguluyor… Yahu kimin parasını kime bağışlıyorsunuz? Vergisini düzgün ödeyenler artık vergi ödemese, alkışlarım…

Yönetsinler diye makamları emanet ediyorsun, senelerdir bu ülkede kaçak yaşayanlara af getiriyorlar. 30 bin TL götüren, hemen kayıt altına giriyor. Peki kusursuz çalışan işletmeler? Her 2-3 senede bir bu saçma af ucubesine sarılacaksınız, adına da “vergi barışı”, “çalışma barışı” diyeceksiniz

Maalesef, ülkeyi sevenlerin cezalandırıldığı, dürüst vatandaşların mağdur edildiği, vergi verenin gurur duyması gerekirken, “Bu memleketin kerizi ben miyim” sorusunu sorduğu bir ortam… Vergi Dairesi memurları ise yeniden hakarete uğradı, gerçeğimiz bu…

Şimdi utanmadan, sıkılmadan, 30 yeni tahsilat memuru için münhal tamamlandı. Ne için? Var olanların emeğini çöpe atanlar, yeni istihdamlarla vergi mi toplayacak? Bu mantık vergi toplamak için değil, ülkeyi batırmak için bire bir… Şimdi oturun ve gurur duyun, eseriniz bu…