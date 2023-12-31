Ekmekçi: Bu nasıl bir soygun düzeni yarabbi…

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31/12/2023

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Ekmekçi: Bu nasıl bir soygun düzeni yarabbi…

 

Haber Kıbrıs Genel Müdürü ve Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Ekmekçi, hükümetin kendisine yakın isimlere T izni, kiralık araç izni ve turistik izni vermesine tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabı üzerinden “Ey UBP, YDP, DP’liler. İyi bakın… Bu torpil listesine giremediniz mi?” ifadelerini kullanan Ekmekçi, “Bu nasıl bir soygun düzeni yarabbi… Yazıklar olsun” dedi.

Hüseyin Ekmekçi’nin açıklaması şöyle:

İnanılır gibi değil…

Noel Baba hükümet bir taraftan elektrik zammı ve vergi yükseltmekle uğraşsın…

Diğer taraftan da yana yandaşa…

İranlılar Rus’a…

T iznini satıp devleti dolandırmana..

Ey UBP, YDP, DP’liler. İyi bakın…

Bu torpil listesine giremediniz mi?

İranlılar, Ruslar, İsrailliler listede…

Örgüt başkanları, vekil adayları listede…

Anladınız mı?

YDP Vekil adayı, akademisyene… Lefkoşa- Mağusa yolunu tamamlamadığı halde temizlik parası verilen YDP bir eski ilçe başkanına

UBP örgüt başkanlarına..

Müsteşarlar işin içinde…

Bu nasıl bir soygun düzeni yarabbi…

Yazıklar olsun

 

31/12/2023 14:28
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TAGS: Ekmekçi: Bu nasıl bir soygun düzeni yarabbi…
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