Ekmekçi: Bu ülkeye attığınız kazığı unutmayacağız

KIB- TEK’TE LİYAKAT KAYBETTİ; PARTİZANLIK VE HISIMCILIK KAZANDI… BATMIŞ BİR KURUMA AYLIK 2.5 MİLYON TL YENİ BİR YÜK… FATURAYI DA HEPİMİZ ÖDEYECEĞİZ

“BUNLAR ENGEREKLER VE ÇİYANLARDIR…” İNSAN BU TABLODA SÖYLEYECEK SÖZ BULAMIYOR. YAZIKLAR OLSUN… PARTİZANLIĞINIZ YERİN DİBİNE BATSIN

Kıb- Tek battı. Yıllardır uygulanan yanlış politikalar, kurumsallaşmanın sağlanmaması, yönetimin ehil ellere devredileceği bir yasal çalışmanın yapılmaması, gelen giden iktidarların burayı istihdam ve ihalelerden rant elde etme olarak görmesi bu sonu hazırladı.

Kurum, sayaç alamıyor, yeni yazılım programları gerçekleştiremiyor, enerji üretim kapasitesini artıracak adımlar atamıyor. Rantiye olarak görülmesinden dolayı da uluslararası gelişmelerin dışında, kötü bir “tekel” olarak hayatını sürdürmeye çalışıyor

Özellikle Sunat Atun’un son dönemi ve Erhan Arıklı’nın Ekonomi Bakanlığı döneminde, adeta tabuta son çivi çakıldı. İhale peşinde koşan liyakatsiz yöneticiler elinde kurum ordan oraya savruldu. Aylık zarar şu an 10 milyon dolar civarında

Sadece o dönemi kapsayan akaryakıt vurgunu “250 milyon TL…” Yanlış okumadınız. O günün dolar kuru karşılığı, “devlet ihalesini atlayarak yakıta yapılan ödeme” 250 milyon TL fazla. Yani, 500 milyon TL ödenecek yerde, 750 milyon TL ödemişiz… Soygun, vurgun öyle böyle değil…

Bir taraftan zam yapmaya çalışarak zararı kapatmak isteseler de maliyetler de aynı oranda artıyor. Maliyetleri azaltmak, teknolojiyi kurumun içerisine sokmak ve gelirleri artırmak dışında yapılacak başka da bir yöntem yok

Düşünün, Güney Kıbrıs’tan “kilowatt saati 14 TL’ye” enerji alımı sağlanmasa Ağustos ayında elektriksiz kalmıştık. Kuzeyde hem Kıb- Tek hem de AKSA, enerjinin kilowatt saatini bu ortamda 4.5- 5 TL’ye mal edebiliyor. Sadece bir ayda Güney Kıbrıs’a ödenen “fazladan” para 9 milyon Euro civarı

Evet yanlış okumadınız. 9 Milyon Euro. KKTC’de 10 milyon Euro’ya mal olacak bir üretim miktarı için, Güney Kıbrıs Elektrik İdaresi’ne ödenecek meblağ 19 milyon Euro… Hesap bu. Buna rağmen kurumu yönetenlerin umurunda değil, “Rum bize verir” diyor. Kimden çıkıyor bu para?

Böyle bir ortam yahu; kurum ihale yapamıyor, ŞALT sahalarını geliştiremiyor, iletim hatlarını güçlendiremiyor, teknolojik alt yapısını geliştiremiyor… Ülke tüm ümidini, en az 6 yılda tamamlanacak enterkonnekte sisteme, Türkiye’den gelecek kabloya bağlamış durumda

Böyle bir ortamda, kurumu “cehalet” yönetiyor. UBP içerisindeki “en profesyonel ihale ve iş takipçisi” Hüseyin Paşa Yönetim Kurulu Başkanı. Müdür zaten bir şeyden anlamıyor, “ben emir kuluyum” ayaklarına yatmış, emekliliğini bekliyor. Gerisi de “gemisini yüzdürüyor…”

Şimdi yaptıklarına bakın. Kurumun personel ihtiyacı var mı? Var tabi. Özellikle eğitimli, genç, dinamik mühendisler ve ekonomistler kurum içerisinde istihdam edilmeli, bunu aylardır, yıllardır söylüyoruz. Bu fırsatı da getirip, “iş takipçilerine” teslim edersen, o da işi kendi yöntemi ile çözer

Nitekim, kuruma 78 münhal açmışlar, 78 kişi de almışlar… Yetmemiş, “63” kişi de partizanca istihdam yapmışlar. 60 kişi için yola çıkmışlar ama “o senden bu benden” derken, 63 gereksiz, liyakat sahibi değil partili, hepimizin faturasına yük istihdam yapmışlar

Her bir personelin maliyeti 40 bin TL, en kötü ihtimalle ayda 3 milyon TL, yılda 36 milyon TL ek bir yük. Kim ödeyecek? Biz. Üretici, otelci, sanayici, çiftçi, hayvancı… Hiçbir iş bilmeyen iş takipçisi yönetim “senden benden” bu işi yapıyor…

Bu güne kadar, Kıb- Tek yönetimine bakarak, “şu abim iyidir, bu kardeşim en azından engellemek için çalışır” derdim. Artık hepsi gözümde aynı. Vasat ve kötü… Bu ülkeye attığınız kazığı, hısım akrabanızı kuruma istihdam etmek için gösterdiğiniz tarihi çabayı unutmayacağız…

HAFTAYA SALI GÜNÜ BULUŞMAK ÜZERE PROGRAMLARIMIZA 1 HAFTA ARA VERECEĞİZ… KÖŞE YAZILARIMIZLA SİZLERLE OLMAYA DEVAM EDECEĞİM…