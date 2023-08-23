Ekmekçi: Bu ülkeyi sevmeyenler yönetiyor

BU ADA ÜZERİNDE YAŞAYAN GELMİŞ- GEÇMİŞ EN KÖTÜ İNSAN KİTLESİ BİZLERİZ. GEÇMİŞTEN MİRAS, GELECEĞE EMANET MADDİ- MANEVİ NE VARSA TARUMAR ETTİK. BU ÜLKEYİ SEVMEYENLER YÖNETİYOR...

ŞIK KIYAFETLER İÇERİSİNDE, LÜKS ARABALARDA GEZİYORUZ AMA ZİHNİYET OLARAK HEPİMİZ GÜZEL GÖRÜNÜMLÜ ORTADOĞULULARIZ… NE YAZIK Kİ GERİCİ BİR TOPLUM OLDUK, GEÇMİŞİMİZE YAZIK

Hayatımızı mahveden sorunlarımız bellidir. Bu sorunların çözümüne yönelik hiçbir adımın atılmaması ise herhalde canımızı en çok yakan noktadır. Yani hem sorunları bileceksiniz, hem de çözümü için mücadele etmeyeceksiniz. Yaşanan sorunları görmezden geleceksiniz

Devamında da kapı kapı gezerek ihale takibinden adam kayırmaya, yeni rant alanları yaratmaya devam edeceksiniz. Büyük bir sınavdan geçiyoruz. Akıl sağlığımızı kaybetmeden bu ülkeyi huzur ve refah içerisinde yönetilen bir noktaya getirebilirsek ne mutlu bize

İnanılmaz derecede pis bir çevrede yaşıyoruz. Her taraf dökülüyor. Yollarımızın sokaklarımızın hiçbir standardı yok. Her köşede farklı boy kaldırım. Ağustos ayındayız otlar boyumuzu geçti. Basit bir çevre temizliğinden aciz, mali olarak bunu yapmaktan yoksun bir ülke burası

Daha büyük ölçekte ise kısaca tanımlamak gerekirse kocaman bir çöplüğüz. Güngör katı atık alanında yaşanan rezalet daha taptaze. Çöp alanı peşkeş çekilir mi? Hiçbir tecrübesi olmayan birilerine verilir mi? Sonuç? Adanın her tarafı çöp yeri, yangınlar başladı

Güvenlik konusunda yaşadıklarımız ortada. Artık polisin bu yapısıyla olayların tamamına yetişmesi imkansız hale geldi. Polisimizin önleyici özelliğini kullanması bir çok olayda neredeyse imkansız hale geliyor. İnanılmaz bir nüfus hareketliliği, her gün değişen ve artan suç çeşitleri

Çok basit bir noktadan vereceğim örneği. Yeni cezaevi doldu. Cezaevinde bile suç çetelerini kontrol etmek zorlaştı. Yeni cezaevi dolarken, eski cezaevinin de hükümlü hükümsüz, kaçak, mülteci ile halen faaliyette olduğunu hepimizin bildiğini düşünüyorum

Eski cezaevi yetmedi yeni bir cezaevi yaptık, şimdi yenisini doldurduk eskisi de bize yetmiyor. Hayal ettiğimiz, düşlediğimiz ülke bu mu? Geleceğim miras bırakacağımız, geçmişi ile gurur duyduğumuz ülke bu mu? Maalesef neresinden tutsak ülke elimizde kalıyor

Şu tespiti de yapmak istiyorum: Şu an ada üzerinde yaşayan kitle, geçmişiyle gurur duyduğumuz bu adada yaşayan gelmiş geçmiş en kötü kitledir. Bu adayı sevmiyoruz. Kirletiyoruz. Peşkeş çekiyoruz. Genetiği ile oynuyoruz. Kısacası bir tarihi yok ediyoruz

Her olayda olduğu gibi bu olayda da örnekler artırabilirim. Gerek yok. Zaten yaşayarak öğreniyoruz. İnsanın kahreden, umutsuzluğa sevk eden, böyle devam edeceğini inandıran o kadar çok olay yaşıyoruz ki!!! İnsan ister istemez, umutsuzluğa kapılıyor

Peki siyaset, yani ülkeyi yönetmesi gereken demokratik sistem neyle meşgul? Sorunlarımızın çözümüne yönelik hiçbir şey yapılmıyor. Koca bir yaz geçti maşallah, iktidar vekilleri bizden fazla tatil yaptı. Komitelerde bekleyen hayati yasalar görüşülemedi bile, görüşülenler üzerinde ise rant kavgası yaptı

Atamalar devam ediyor. Kabine değişikliği devam etti. Şimdi, UBP’li bakanlar görevden alındı, UBP’li bakanlar göreve atandı. Aynı parti, aynı anlayış, aynı taban… Ama gelin görün ki bürokrat atamaları bir türlü bitmedi. Toplumun hafızası böyle böyle yok ediliyor

Yaşadığımız sorunların çözümü bellidir. Tam demokrasi. İyi yönetim. Anayasal kurumların partilerin emrinden çıkması, kamudan maaş alan herkesin gerçek görevini, tam zamanlı yapması. Kurtuluşu uzakta aramaya gerek yok. Basit dokunuşlarla bu ada cennete döner, yeniden

YORUMLARINIZI BEKLİYORUM… GÜNAYDIN