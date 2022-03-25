Ekmekçi: Bu umursamazlık hepimizin canını sıkıyor

Hükümetin Fiyat İstikrar Fonu ile ilgili düzenlemesi, yine iğneden ipliğe bir zam furyası yaşanmasına neden oldu. İçki fiyatları ile ilgili adım, KIBTEK’i kurtarma adımı ama, maalesef restaurant, Meyhane ve turizm sektörü bundan olumsuz etkilenecek

İlk KıbTek faturaları 1-2 güne kadar gelmeye başlayacak. “Yandım” diye bağıracak hane halkı. Soğuk geçen Mart ayı, en çok ısınmaya ihtiyaç duyduğumuz ay oldu. Tüketim talebi nedeniyle bölgesel kesintiler bizlere 1990’lı yilları hatırlattı, çaresizlik

Peki işletmeler? Şu anda her işletme, bir önceki faturaya göre en az üç kat elektrik faturası ödeyecek. Çok zalimce, acımasızca KIBTEK zulmü bu aslında. Göreceksiniz, onlarca işletme personel durdurarak, üretimi azaltarak pozisyon almak zorunda kalacak

Her şey Kıbrıs Türk halkının üstüne üstüne geliyor. Ortada bir kriz politikası yok, ciddi bir sürüklenme var. Şuursuzca devam eden bu sürüklenmeye yönelik, kararlı bir siyasi duruş gerekiyor. Ne yaptığını bilen politikacılar beklerken, sadece kendi haline ağlayanlara kaldık

UBP içerisinde ciddi bir bocalama var. Kabine değişikliği olayı, ciddi anlamda başbakanın karizmasını çizdi. Kurultay ve sandıktan aldığı gücü, genel sekreterine sahip çıkamayarak, krizi başına giyerek sonlandırdı. Şimdi memleket yangın yeri ama Başbakan daha yaralı

Toplumun sorunları, başbakanın kişisel sorunlarından daha önemsiz hale geldi. Hele UBP, kendi içinde bu konuları tartışmaya açamıyor, kilitlendi. Oysa, toplumun yönetilmeye ihtiyacı var, siyaset de bunun için önemli. Oysa toplum unutuldu

Zam furyası devam edecek. Biz, iki taraflı eziyet çekiyoruz. Hammadde ucuzlasa döviz yükseliyor, döviz dursa ithal gıda fiyatları durmuyor. Bu denge içerisinde çaresizce oturduk, zamların artmasını bekliyoruz. Daha kötü ne olabilir dedikçe, daha kötüsü oluyor

Bir taraftan piyasa durağan, diğer taraftan enflasyon devam ediyor. Hükümet zam yaparak kendini savunurken, vatandaş da çaresiz bir şekilde sürükleniyor. Mali disiplini savunan yok, uygulayan yok. Reform konuşulmuyor bile, sadece acı reçete…

Acı reçete neden uygulanır? Bozuk yapı düzeltilsin diye. Bizde hem acı bir reçete var, hem de düzen artık daha da kötü oluyor. Bu işte bir terslik yok mu? Ne bir yol haritası var; ne de plan- program. Başbakan liderlik gösteremiyor, Cumhurbaşkanı kendi halinde

Oysa bu halka bir umut lazım. Tutunacak bir dal, mücadele için bir gerekçe. Mücadele gücü düşerken, liyakatsiz atamalar devam ediyor. Halktan kopuk, sorunları umursamaz siyasiler görüntüsü katlanılabilir değil. Bunca zam, vergi, fon, sadece maaş için olunca, üretenin zoruna gidiyor

Ülkenin içine düştüğü durumu konuşmaya, tartışmaya, çözüm önerileri sunmaya devam edeceğiz. Gidişat iyi değil, umarım siyaset kurumu devleti babasının çiftliği gibi görmekten vazgeçer ve sorunlara ciddiyetle eğilir. Bu umursamazlık hepimizin canını sıkıyor

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25/03/2022 08:22