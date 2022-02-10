Ekmekçi: Bu yük, KKTC’ye çok ağır

KKTC Polis Genel Müdürlüğü ile Türkiye Emniyet Genel Müdürlüğü, Halil Falyalı cinayeti ile ilgili ortak çalışmaya başladı. Cinayetin işlendiği KKTC’de 3, azmettirici ve tetikçilerin olduğu düşünülen Türkiye, İstanbul’da ise üç tutuklama yapıldı. Soruşturma büyük bir gizlilikle sürüyor

KKTC’de tutuklanan bir isim şoför, Türkiye’de tutuklanan üç isim ise merak ediliyor. Tutuklama saati, 18.00 civarı. Yani cinayetten 23 saat sonra. Tetikçilerin bu sürede adadan sürat teknesi ile ayrılması ve İstanbul'a ulaşması senaryosu pek akıllara yatmadı

Türkiye’nin güvenilir muhalif gazetecilerinden Timur Soykan, tutuklananlar arasında bir isme dikkat çekiyor. Mustafa Söylemez. Söylemez Kardeşler, Türkiye’de çok sayıda cinayet, adam kaçırma, haraç gibi olaylarla anılıyor.

Yine Timur Soykan’ın iddiasına göre, Söylemez kardeşlerin özelliği, “kendilerine verilen infaz, cinayet gibi işlerde, asla yukarıdaki ismi söylemiyorlar…” Bu da, önemli bir detay. Cinayetin her detayının aydınlanması noktasında bu detay önemli

Tutuklanan Mustafa Söylemez, daha önce de bir çok olaya karıştı, Kuzey Irak’ta, Azerbaycan’da saklandı ama sonunda yakalandı. Bu kez İstanbul’da tutuklanan Mustafa Söylemez’in beraberinde bulunan iki kişinin ise “tetikçi” olabileceği konuşuluyor

Kısa sürede cinayeti işleyen tetikçilerin adada deniz yolu ile ayrıldığına yönelik iddia KKTC polisi ve sahil güvenlik ekiplerince doğrulanmadı. Tetikçilerin adada olduğuna yönelik iddia daha güçlü. Nitekim, sürekli olarak bir yerlere baskınlar düzenleniyor

Türkiye’de, bu cinayetin ardından yeni çatışmaların olacağına yönelik endişeler de hakim. Bu hesaplaşmanın Halil Falyalı ile sınırlı kalmayacağı konuşuluyor. Bu nedenle, Türkiye’de de emniyet, yeraltı dünyasını yakından takip ediyor.

İşin kötüsü, ismi geçen bir çok yeraltı dünyasında yer alan isim, KKTC’de faaliyet gösteriyor. Ya burada saklanıyorlar, ya bir yerlerde “koruma” adı altında örgütlenmiş durumda. Uzun süre, KKTC’de de “huzur operasyonlarının” devam etmesi bekleniyor

KKTC siyaseti, “KKTC’yi karanlığa terk etmeyeceğiz” yönlü açıklamalarını sürdüredursun, şu anda ülkemizde yapılan bir çok “yatırımın” arkasında kara para trafiği ve onu denetleyen, koruyan, kollayan birileri olduğu biliniyor. Bu yük, KKTC’ye çok ağır

Polisin küçük bir tabanca ve copla gezdiği memlekette, suç unsurları ile mücadele de o boyuttan öteye itmez. Bu nedenle, Türkiye- KKTC makamlarının işbirliğinden, KKTC’de otel- kumarhane- sanal bet sahipliğine kadar her alanda “temiz sicil, güvenilir iş insanı” kriterleri gerekli

KKTC’de hükümet kurma çalışmaları devam ede dursun, gündem halen Falyalı cinayeti ve devamında yaşanması beklenenler. Dediğim gibi bu yük, bu adaya çok ağır. Üniversite ve turizm adası projesi, asla zarar görmemeli, hem Türkiye hem KKTC makamları buna göre adım atmalı

8.45’de yayındayız. Gündeme dair ne varsa, anlatmaya, konuşmaya, sorgulamaya ve birlikte tartışmaya devam edeceğiz. Tek bir isteğimiz var, benzer olayların yaşanmayacağı, çocuklarımızın huzur içerisinde büyüyeceği bir ada. Yorumlarınızı bekliyorum. Günaydın.

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10/02/2022 08:28