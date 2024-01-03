Ekmekçi: Bugün yüreğimiz de kalbimiz de Adıyaman'da

BUGÜN YÜREĞİMİZ DE KALBİMİZ DE ADIYAMAN’DA… KALBİMİZ ÇOCUKLARINI KAYBEDEN ANNE BABALAR, ANNE BABALARINI KAYBEDEN ÇOCUKLAR İÇİN ATACAK

ÇÜRÜK İSİAS OTEL YIKIMI DA OLASI KAST KAPSAMINA GİRMEZSE, HİÇBİR CİNAYET DE BU KAPSAMA ALINMAYACAK. BU KAVGA AYNI ZAMANDA ANADOLU HALKI İÇİN…

Adıyaman’da 6 Şubat‘ta yaşanan deprem sonrasında hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Türkiye’de on binlerce insan hayatını kaybederken, ülkemize de büyük bir acı düştü. Türkiye’nin acısı elbette acımızdır. Ve bu kez 35 canımızı da Adıyaman’da bıraktık

Gazimağusa Türk Maarif Koleji, kız ve erkek voleybol takımı büyük bir heyecanla ve yeni bir başarı hikayesi yazmak için Adıyaman’daydı. Akademik olarak da son derece başarılı olan çocuklarımız, sosyal hayattaki başarılarıyla da kısa sürede isimlerini duyurmuşlardı

6 Şubat gecesi, Adıyaman’ın en çürük otelinde çocuklarımızın son kez uykuya daldığını bilemedik. En iddialı turizm sitelerinde Adıyaman’ın en konforlu oteli olarak pazarlanan İSİAS Otel, kumdan bir kaleymiş, bilemedik. Geriye büyük bir enkaz kaldı

Çocuklarımız apartman olarak yapılan, temeli ona göre kazılan, devamında üzerine çıkılan kaçak katlarla apartmandan devasa bir otele döndürülen bir ucubenin içindeydi, bilemedik. Büyük umutlarla gidilen Adıyaman, çocuklarımıza mezar oldu

Çocuklarımızla birlikte orada olan öğretmenlerimizİ, çocuklarımızın anne babalarini da kaybettik. Aynı otelde bulunan ve büyük hayallerle geleceğini tasarlayan rehber adayı gençlerle birlikte, İSİAS Otel 72 kişiye mezar oldu. Hayatta kalanlar ise büyük bir mücadele içerisinde

Bir taraftan otel sahiplerinin bilerek ve isteyerek cinayet işlediğini olgular ile birlikte mahkemeye sunma derdi var. Diğer yanda derin bir boşluk ve bitmeyen bir acı. Yürekleri dağlayan bu büyük acı, depremden tam 11 ay sonra mahkeme sürecinin başlamasıyla yeni bir boyut kazandı

Çok şey istemiyoruz. İnşaatta deniz kumu kullandılar. Demirden çaldılar. Zemin etütü yapmadan temel kazdılar. İmar barışı denen bir garabetle, apartman olarak tasarlanan bina otele çevrildi. Yetmedi üzerine kaçak kat çıkıldı. Kısacası bildiğiniz cinayete zemin hazırlandı

Çok bir şey istemiyoruz dedim ya… Karadeniz Teknik Üniversitesi uzmanları bir rapor hazırladılar. Rapor yüksek sesle bağırıyor: İsias Otel, bir otel değil kum yığınıydı. Deprem olmasa da yıkılacak durumdaydı. Malzemeden çalınmış, her şey kılıfına uydurululmuş

İsias Otel davası, Türkiye hukuku açısından da ciddi bir sınavdır. Bu dava olası kast olarak değerlendirilmezse, bundan böyle hiçbir dava olası kast kapsamına giremez. Türkiye’de binlerce insan, sorumsuz müteahhitler ve denetimsizlik nedeniyle hayatını kaybetti

Bu nedenle bu dava önemlidir. Başka Selinler, Serinler, İzcanlar, Alpler, Sahiller, Özgürler, Fahriler, Hayaller, Araslar, Merler, Perihanlar, Atakanlar, Doruklar, Nazifeler, Elvinler, Aykanlar, Hasanlar, Lavinler, Mustafalar, Kağan Selimler, Nehirler ve niceleri ölmesin diye…

Osman hoca gibi daha çocuklara verecek çok şeyi olan eğitimciler, Ali gibi, İbrahim hoca gibi güzel insanlar yok yere ölmesin diye… kısacası, verilen bu mücadele aynı zamanda hakkını arayamayan binlerce masum insan içinde bir umut ışığıdır

İsias Otel katilleri bilerek ve isteyerek kumdan bir bina yaptılar. Elbet bir gün çökecekti, bizim başımıza çöktü. Bu suç olası kast kapsamına alınmayacaksa, hangi suç bu kapsamda değerlendirilir? bu dava bilinçli taksir gibi basit bir suç kapsamında geçiştirilemez

Hepimiz Adıyamandayız. Üç gün boyunca adaletin doğru tecelli etmesi için hukuk insanları mahkeme salonu içerisinde, aileler orada, ama hepimizde yüreğimizi ortaya koyarak bu mücadeleyi omuz vereceğiz. Katiller layık oldukları cezayı bulana kadar bu mücadele bitmeyecek