Ekmekçi: Bürokratlardan oluşan şartlı tahliye kurulu sokakları tehdit ediyor

YARGI BAĞIMSIZLIĞI YÜRÜTME ELİYLE YERLE BİR EDİLİYOR. BÜROKRATLARDAN OLUŞAN ŞARTLI TAHLİYE KURULU SOKAKLARI TEHDİT EDİYOR

CİNAYET, UYUŞTURUCU, TACAVÜZ SUÇLULARI YARGI KARARLARINA RAĞMEN SOKAĞA SALIMİNABİLİR. PARALI MAHKUMLAR RÜŞVETLE DIŞARI ÇIKABİLİR, AMAN DİKKAT!!!

KKTC’de suçluları polis yakalar, dosyalarını takip eder, mahkeme önüne çıkarır. Mahkeme yargıçları hukuk sistemimiz içerisinde, uygun cezayı verir. Suçlular, suçlarını KKTC Merkezi Cezaevi’nde çeker. Denklem budur. Yargı görevini yürütmeden bağımsız yerine getirir

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yargı bağımsızdır. Öyle mi? Peki Şartlı Tahliye Kurulu nedir? Bürokrasi tarafından atananların, yargının alanına müdahale etmesi neden kimseyi rahatsız etmiyor? Uzun süredir Şartlı Tahliye Kurulu’nun aldığı kararlarla ilgili ciddi endişelerim var

Uyuşturucuyla ilgili tutuklanan ve hapse atılan bir kişinin, bürokratlar tarafından yapılan bir toplantıda cezasının indirime uğraması ve sokağa salınması hiç kimsenin vicdanını sızlatmıyor mu? Böyle bir olay yaşandı mı derseniz, evet yaşandı ve son derece rahatsız edici

Cezaevindeki insan sayısının, cezaevi kapasitesinin çok üzerine çıktığı bir gerçek. Zaman zaman, alınacak kararlarla cezaevindeki hükümlü tutukluların, cezasının bir miktarını çektikten sonra serbest bırakılması son derece normal. Ama kriter daha önemli

Son alınan kararda, cinayet suçlarının dahi cezalarının az bir bölümünü çekmelerinin ardından serbest kalması sağlandı. Bu kararın yanlış olduğunu söyleyip, sorguladığımız zaman, “merak etmeyin cinayet suçluları serbest kalmayacak” denildi. Ama karar orada

Çok net bir talebim var. Bu talebimi suçluların yakalanması için büyük bir çaba harcayan polis teşkilatı, suçluların adil bir şekilde ceza almaları için büyük bir emek harcayan mahkeme ekipleri içindir. Polisler ve yargıçlar adaletin sağlanması için ortaya büyük bir çaba koyuyor

Ocak 2023’ten bugüne, şartlı tahliye kurulu kararıyla kimler serbest bırakıldı, şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşılsın istiyorum. İçerideki garibanlar mı, yoksa içeride olup dışarıda büyük torpili olan şahıslar mı serbest bırakıldı, hep birlikte görelim

Bunu neden istiyorum biliyor musunuz? Bu ülkenin polis ve hakimlerine duymuş olduğum saygıdan. Anayasanın yasama, yürütme ve yargı denklemine duyduğum bağlılıktan. Maalesef şartlı tahliye kurulu marifetiyle, yürütme kendini yargının yerine koyuyor

Böylelikle adalet dediğimiz mekanizma ayaklar altına alınıyor. Şartlı tahliyeden kimlerin yararlanacağı net olarak belirlenmelidir. Uyuşturucu, cinayet, adi hırsızlık, tecavüz suçlarının her ne gerekçeyle olursa olsun affedilip, cezasını tamamlamadan sokağa bırakılması doğru değildir

Şartlı Tahliye Tüzüğü’nde kısa bir süre önce yapılan değişiklikle, cezaevinde cinayet suçu ile yatanların cezasının üçte birini çekmesinin ardından Şartlı Tahliye Kurulu’na başvurabileceği karara bağlandı. Bu kararı kimin için aldınız? Bu sorunun cevabı kimlerin serbest bırakıldığında gizlidir

Polis yok, yargıç yok. Siz oturacaksınız, kendi kafanıza göre devletin mahkemelerinin görev ve yetkisinde olan bir konuda, istediğiniz kararı alacaksınız. Böyle bir yetki ülkenin yüksek mahkeme başkanında yokken, bir kurula nasıl verilir?

Bu yoldan karar almak her türlü rüşvete açıktır. İçerideki torpilsiz mahkumlara yazıktır. Dışarıda torpil bulan, parayı basan içerideki her mahkum kısa bir süre yatarak, suçu her ne olursa olsun serbest kalabilir. Bu ayıp değil de nedir?

Bu habere tepkiniz:



11/12/2023 08:23