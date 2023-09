Ekmekçi: Büyük vurgunla ilgili polis süreci başladı

BÜYÜK VURGUNLA İLGİLİ POLİS SÜRECİ BAŞLADI. HAVAYA UÇAN PARA 60 MİLYON TL. UMARIM YAPANIN YANINA KAR KALMAYACAK

ŞİMDİ GEREKLİ TEDBİRLERİ ALARAK VATANDAŞI MAĞDUR ETMEYECEK BİR REÇETE- İLAÇ SİSTEMİ KURULMALI. BURADAN BİR MAĞDURİYET DEĞİL ÇAĞDAŞ BİR SİSTEM ÇIKARMALI

Dün ülke doktor-eczacı işbirliğinde sosyal sigortaların nasıl soyulduğunu öğrendi. Dünkü program aslında herkesin bildiği, ama birbirine söylemediği bir soygun hikayesinin gün yüzüne çıkmasaydı. Bir çok insan şaşırdı tabii ki… Oysa bu düzen uzun süredir devam ediyordu

Gün boyu konuyla ilgili tartışmalar devam etti. En önemlisi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan bir ekip polise giderek suç duyurusunda bulundu. Bu uzun süredir kamuda görmediğimiz bir davranış. Genelde soygunun ve vurgunun üzeri örtülür. Bu kez öyle olmadı

Hem Başbakan, hem de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, uzun süredir bilinen, ama adım atılmayan bir konuda hamle yaptı. Adaletin yerini bulması ve suçluların cezalandırılması artık polisin yapacağı soruşturmanın ardından yaşanacak yeni bir süreç

Biz gazeteciler için, “yazdığınız da ne oldu, konuştunuz da ne oldu” gibi cümleler sık sık kurulur. Bu olay aslında medyanın olayların ortaya çıkması yanında, sürecin doğru yönetilmesi için önemli bir görevi olduğunun da göstergesi. Şimdi takibe devam edeceğiz

Çok sayıda eczacı dün öfkeliydi. Kimisi bizlere tepki gösterdi, kimisi “bu olay biliniyordu” itirafında bulundu. Aslında herkes her şeyin yıllardır farkında. En çok da eczacılar. Bir hizmet mesleği olan eczacılık bu yozlaşma ortamında kimileri tarafından hızlı zenginleşme aracı olarak kullanıldı

Bu noktada en sonra en büyük görev sadece yargının değil. Eczacıların da, kendi meslek onurlarını korumak, kollamak ve güveni tesis etmek gibi bir görevi var. Rakamlarla her şey ortada. Büyük bir soygun var. Bu soygunun öznesi ise az sayıda eczacı

Tüm eczacıları hedef aldığımız gibi algı yaratmaya çalışanlar da oldu. Zaten rakamı sık sık telafuz ettik. 20 civarı dedik. Beş de doktor. Ancak, soruşturma derinleştikçe bu rakam az da olsa yukarıya doğru çıkabilir. Normal. Herkesin bu süreçte polise yardımcı olması gerekiyor

“Suçlu varsa, cezasını çeksin” demek de yeterli değil. Yeminle görev yapan bir meslek grubunun onuru ve haysiyeti söz konusu. Eczacılar bu ülkede çok önemli bir görev yapıyor. Mesleğini onuruyla, düzgün, sadece para kazanmak için değil, hizmet için yapan tüm eczacılara selam olsun

Burada Çalışma Bakanlığı içerisinde uzun süredir bu dosya üzerinde çalışan ve soygunu ortaya çıkaran, siyasetin harekete geçmesine yardımcı olan kamu çalışanlarına da teşekkür etmemiz gerekiyor. Uzun bir aradan sonra yapanın yanına kalmayacağını hatırladık

Bakan Sadık Gardiyanoğlu, partili eczacıların da sürecin içerisinde olmasından dolayı, “Bu siyasi hayatıma mal olacaksa da olsun. Sonuna kadar gideceğim” cümlesini kurdu. Eğer, soysuz ve arsızla mücadele ettiği için siyasi yaşamı bitecekse, bitsin. Bitsin de böyle bitsin

En kötüsü de, yozlaşmanın ve kamuyu soyma alışkanlığının her yere bulaştığını görmek. Bu ülke böyle olmamalı. Yazılan her fazla reçete, ödenen her fazla para hepimizin geleceğinden çalındı. Ülkenin en zayıf olduğu alanda, emeklinin ve işçinin hakkı yendi, cezasız kalamaz

Aynı konu üzerinde anlatacaklarımız, dün yaşananlara dair yorum ve görüşlerimiz de olacak. Beklentimiz polisin hızlı ve duyarlı hareket etmesi. Umarım bunun için yeni bir özel ekip kurulur. Yapanın yanına kalmadığını umarım görürüz…

YORUMLARINIZI BEKLİYORUM… GÜNAYDIN

Bu habere tepkiniz:



13/09/2023 08:13