Ekmekçi: Çalana bir şey olmaz, bu ülke hesap sormaz

GEÇMİŞTEN GELEN ONLARCA YOLSUZLUK DOSYASI TOZLU RAFLARDA BEKLİYOR. ÇALANA BİR ŞEY OLMAZ, BU ÜLKE HESAP SORMAZ. SİYASETTE YERLEŞEN ANLAYIŞ BUDUR

YATIRIMCI OLMAYAN ALANLARDA, BİZZAT KENDİLERİ YATIRIMCI İKNA EDİYORLAR. BUNUN İÇİN YASA DEĞİŞİP, TÜZÜK YAPMAK, YA DA BAKANLAR KURULU KARARI ALMAKTAN ÇEKİNMİYORLAR

Geçtiğimiz hafta 59 milyon Euroluk ne olduğunu Anlamadığımız bir anlaşma ile haftaya başlayıp genç bir çocuğun döve döve öldürülmesi ile sonlandırdık. Hızla yozlaşan, hepimize yabancılaşan, çözümü giderek zorlaşan bu olaylara iktidar, bakan değişikliği ile cevap verdi

Vatandaş ciddi beklentiler içerisinde. Bir taraftan ekonomi artık içinden çıkılmaz bir hal alırken, ülkemiz de her alanda yaşanmaz hale geliyor. Çözümü çok basit olan, bunun için kararlılık ve siyasi irade gereken olaylar karşısında hükümetin sessizliğini anlamak mümkün değil

Bu ülkenin sorunları bellidir, nasıl çözüleceğini de o kadar nettir. İrade var mı yok mu? Soru budur. Maalesef üzülerek bir kez daha altını çizmek isterim ki, üç iktidar partisi kendi arasında memleketin gelirlerini parsellemiş, yandaşlara peşkeş çekmek için adeta yarışıyor

Kim olduğunu bilmediğimiz, nereden geldiğini bilmediğimiz, ne olduğunu anlamadığımız birçok olay, yaşıyoruz, birçok insan hayatımıza giriyor. Vurgununu yapan kenara çekiliyor. Vurgunculara fırsat tanıyan siyasi aktörler ise hiç değişmiyor

Hangi biriyle baş edeceğiz? Koltuğunun altında dosyası olan hangi siyasetçinin kapısını çalacağını biliyor. O kadar pervasızca devam ediyor ki süreç, hiç kimsenin polisten, savcıdan, hakimden korkmaması bir rastlantı olabilir mi? Memleket güllük gülistanlık da, biz mi fazla negatifiz?

Yeni bir kabine değişikliği yaşadık. Başbakan Ünal Üstel dört yeni ismi kabineye aldı, bir ismin yerini değişti. Gidenler neden gitti, gelenler neden geldi hepimiz biliyoruz. İşte bu gerekçeleri bilmek de siyasete olan güveni öldürüyor, sorun çözecekler yönündeki inanç adeta eriyor

Hangi bakan neden geldi, kim neden gitti, hesaplar nereye yönelik, kimin aidiyeti nereye, kimin çıkar çetelerine, kim kendini buralı hissediyor, kim bu toprakları unuttu elbette programda anlatacağım. Benim üzüldüğüm anlayışın değişmemesi

Zannediyoruz ki siyasette isimler değişince talihimiz değişecek. Öyle bir şey olmayacak. Hepimizde biliyoruz ki iş takip eden mekanizma bellidir. İhalesiz adrese teslim yapılan işler bellidir. Hangi partinin hangi ihaleyi takip ettiği bellidir. Bunlarla savaş edilmediği sürece kanımızı emmeye devam edecekler

Kısa vadede Kıb-Tek yakıt ihalesinde büyük vurgunlar yapıldı. Güngör Çöplük ihalesinde vurgunun boyutu büyük. Ercan’da son olanlar gündemimizi belirledi. Maalesef üç ortağın neler planladığını, nerede duracağını, hangi kamu kaynaklı hangi çıkar çatısına peşkeş çekeceğini ön göremiyoruz

Cin gibiler gerçekten. Şeytanın aklına gelmeyen yöntemlerle, kamu kaynak ve kamu yatırımlarını adeta minareye kılıf uydurarak kullanıyorlar. Yatırımcı olmayan alanlarda, bizzat kendileri yatırımcı ikna ediyorlar. Bunun için yasa değişip, tüzük yapmak, ya da Bakanlar kurulu kararı almaktan çekinmiyorlar

Peki bu cesareti nereden alıyorlar sizce? Tabii ki hesap sorulmayacağını biliyorlar. Yapanın yanına kar kaldığını yaşayarak öğrendiler. Dava açılsa bile sonuçlanmadığını, bir yerlerde dosyaların rafa kaldırılabildiğini görüyorlar. Hırsızlara cesareti maalesef görevini yapmayan, yapamayan adli makamlar veriyor

Bu ülkedeki her hırsızlığı, her yolsuzluğu, her arsızlığı biliyoruz. Maalesef çalanlar da kendilerine bir şey olmayacağını biliyor. O koltuklardan hızla gelip geçiyor, büyük serveti ile gününü gün ediyor. Nasıl olsa hesap soran yok, pislik örten çok

Bu habere tepkiniz:



14/08/2023 08:27