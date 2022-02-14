Ekmekçi: Cenneti yaşaması gerekenler, cehennemin dibinde debeleniyor

Bir taraftan yeni bir hükümetin kurulmasını ve ekonomik anlamda ülkenin kalkınması için adımlar atılmasını beklerken, diğer yandan da ciddi bir huzur ile güvenlik endişesi içerisinde yaşamaya devam ediyoruz. Cenneti yaşaması gerekenler, cehennemin dibinde debeleniyor

Falyalı Cinayeti ve etrafında gelişen olaylar, Kıbrıs Türkü'nü daha da dibe itiyor. Türkiye medyasının olayı giderek daha da magazin haberi haline sokması, ülkemiz için de zor bir durum yaratıyor. Üniversite ve turizm adası Kıbrıs, neredeyse dünyanın pisliğini içinde barındıran ülke gibi anılıyor

Falyalı cinayeti polis tarafından en ince ayrıntısına kadar çözüldü. Tüm detayları anlatmaya devam edeceğiz. Emarelerin bir kısmı ile suçluların bir kısmı Türkiye'de. Bir kısmı ise KKTC'de. Hepsini bir araya getirerek, nasıl bir yargılama süreci izleneceğini ise merak ediyoruz.

Haliyle, suçun işlendiği ülkede yargılama ve cezalarını da bu ülkede çekmeleri en hukukun üstünlüğü açısından son derece önemli. Ancak, yeni hesaplaşmalara izin vermeyecek şekilde, huzuru da en erken zamanda tesis edecek adımların atılması kaçınılmaz. Daha fazla beklememeliyiz.

Burada ülkeyi yönetenlere de ciddi görevler düşüyor. Cumhurbaşkanı da Başbakan da Merhum Falyalı'nın ciddi mesai harcadığı, seçilmeleri için çaba ortaya koyduğu, hepsinden önemlisi de birlikte aynı masayı paylaştıkları arkadaşları. Hem bu cinayet çözülecek, hem de üzerine huzur eklenecek

Bu pencereden bakınca, siyasetin de zemini doğru kurgulaması, duygusal davranmaması, ülkeyi düşünmesi en temel beklenti. Polise gerekli cesaret verilecek, benzer olayların yaşanmaması için eksik yasal düzenlemeler tamamlanacak, cinayetin aydınlanması için Türkiye ile doğru ilişki için ısrar edilecek, KKTC kara para adası, suç adası imajından kurtarılacak. Yani, yönetmelerini bekliyoruz

GulFood Fuarı için iki gün Dubai'deyiz. Küçük bir toprak parçasının ekonomi öncelikli nasıl yönetildiğine şahit oluyoruz. İşin gezmesinde değil, gözlemindeyiz. Firmalarımız burada dünyaya ürün satmaya çalışırken, nasıl yalnız olduklarını, nasıl bir başlarına çabaladıklarını görüyoruz

Hükümetin bir an önce kurularak, ülkenin ekonomik kalkınması için adım atmaya başlaması kaçınılmazdır. Atılması gereken çok adım, geçirilmesi gereken çok yasa, kurulması gereken çok sistem, bozulması gereken bir düzen var. Yaratılan bu canavar hepimizi yutmaya devam edecek

Kimimiz daha da fakirleşerek, kimimiz iflas ederek, kimimiz göç ederek yok olacağız. Hangimizi bir köşede pusu kurup vuracakları, hangimize bir aracın çarpıp altında kalacağımız, hangimizin evininin soyulacağı belli değil. Bu belirsizlik ve huzursuzluk içerisinde yaşamayı hak etmiyoruz

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14/02/2022 08:30