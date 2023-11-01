Ekmekçi: Çok gitmez yüzde 25 zam daha yapılacak

KURUMUN AYLIK ZARARI 250 MİLYON TL’DEN 100 MİLYON TL’YE DÜŞECEK. ÇOK GİTMEZ YÜZDE 25 ZAM DAHA YAPILACAK

EN ÖNEMLİ KURUMU İHALE TAKİPÇİLERİ, HISIM AKRABA İSTİHDAMCILARI, İŞBİLMEZLER YÖNETİYOR. BU KIBRIS TÜRKÜ’NE HAKARETTİR, DEVLET ELİYLE AŞAĞILAMADIR

Matematik yalan söylemez. Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun aylık tahsilatı 700 milyon TL, gideri ise 900 milyon TL civarında. Aylık zarar 10 milyon dolar civarında, şu anda zararın 10 milyon doların altında olmasının tek nedeni tüketimin azalması

Basit aslında. Ürettikçe zarar eden bir kurum var ortada. Kış ayları gelmedi henüz. Akşam gene pencere açarak uyuduk, Kasım ayı geldi. Şu anda enerjinin yüzde 60’ını Kıb- Tek, 40’ını ise AKSA üretiyor. AKSA ürettikçe kar ederken, Kıb- Tek ise ürettikçe zarar ediyor

Aylardır sizlere, “devlet hatırı sayılır bir kaynağı enerji zammı olmasın diye Kıb- TEK’e aktarıyor” diyorum ya… Bu miktarın ne olduğunu da umarım muhalefet sorar, maliye Bakanlığı da detaylı şekilde açıklar. Büyük bir kara delik var ve faturasını da hepimiz ödemekteyiz

AKSA dün, 2 büyük jeneratörü adaya getirerek, üretim kapasitesini artırdı. Kısa bir süre içerisinde göreceksiniz ki, AKSA enerjinin yüzde 50’sini, tüketimin az olduğu günlerde ise tüketimin yüzde 60’ını üretebilecek. Ve maalesef AKSA, devletten daha ucuza üretebiliyor

Dedim ya, açık 10 milyon dolar civarı, her ay… Bu nedenle Kıb- Tek, “en az yüzde 33 zam” yapmak durumundaydı. 700 milyon TL olan geliri, aylık 1 milyar TL yapmak, matematiksel olarak kurumun kurtuluşu anlamına gelmekteydi. Ki, 100 milyon TL de yatırım için kuruma kalacaktı

Hesaplar yapıldı, kitaplar karıştırıldı. 2024 geliyor. 2023’de yakıt taşıma ücreti ödenmedi. Jeneratörlerin bakımını Türkiye yaptı. Bu nedenle aylık 200 milyon TL zarar, en alt zarar noktasında tutuldu. Buna rağmen, 2023 büyük bir başarısızlıkla sonuçlandı

Banka borçları arttı, bankalardaki eksi hesaplar “over- draft”, 120 milyon TL’ye çıkarıldı. Personel yükü, çoğu vasıfsız, partizan amaçlarla 200 kişi civarı artırıldı. Abuk/ sabuk ihale takiplerine devam edildi. Vasıfsız ve liyakatsiz yönetim kadroları zararı yüzde 33’e kadar çıkardı

Dün zam açıklandı, 31… Yüzde 31… Beklenen yüzde 33 iken, belli ki “düşebileceği kadar düştü” iştakipçisi, ihale takipçisi, hısım akraba istihdamı hastası yönetim. Karar açıklandı. Derken hükümet devreye girdi ve zam yüzde 15 olarak güncellendi. İki aya, yüzde 20 daha artacak

Yüzde 15 zam ile, tahsilat 805 milyon TL civarı olacak. Zarar ayda 100 milyon TL olarak devam edecek. Yatırım yapılamayacak, eskiyen, dökülen, yıkılan, kırılan olduğu gibi kalacak. Bugün yüzde 15 civarı zammı geri çekenler, seneye yüzde 25 zam yapmak zorunda kalacak

Büyük bir soygunun ve işbilmezliğin kuruma zararı ayda 200 milyon TL, ya piyasaya yansıması ne olacak? Ben söyleyim. Özel sektör yüzde 33 enerji zammına göre pozisyon alacak. Hesaplar buna göre yapılacak ve başta marketler olmak üzere, her tarafa yansıyacak

İğneden ipliğe zam furyası başlayacak. Gıda zinciri yerli üretim ya da ithal fark etmeksizin zamlanacak. Küçük işletmelerin yükü daha da artacak. İstihdam azalacak, kaçak iş gücü çoğalacak. Bu saçmalık ve kısır döngü 2024’de devam edecek

Kıb- TEK’i bu yönetim kadrosu ile idare etmek Kıbrıs Türk toplumunun zekasına, bilgisine, entellektüel yapısına, eğitimli gençlerine, köylüsüne, çiftçisine, seracısına, sanayicisine… Kısacası göç etmeyerek bu adada kalan her yurtsevere, vatansevere hakarettir, ihanettir

Son yapılan 200 civarı istihdam içerisinde sınavla alınan 70 kişi hariç, gerisi tamamen partizanca, kurum içerisinde üretime katkıdan uzak, vasıfsız işgücüne yenilerini eklemek, ayrıca boşa maaş ödemektir. Sadece son istihdamların yıllık yükü 130 milyon TL civarıdır