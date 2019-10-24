Ekmekçi: CTP milletvekilleri için bu dönem turnusol kağıdı

Genel Yayın Yönetmenimiz Hüseyin Ekmekçi'nin sosyal medyadan yaptığı paylaşım dikkat çekti.

Ekmekçi'nin paylaşımı şöyle:

Ülke solu da tuhaf.. Tufan Erhürman’a saldırı olurken sessiz kalanlar, Mustafa Akinci eleştirilince “Durun biz kardeşiz” diyor. Ya Erhürman kardeşiniz değil, ya da değer yargılarında sorun var...

Tufan Erhürman eleştirilirken sıraya giren CTP’liler, Akıncı eleştirilirken kalkan oluyor...

Bu dönem turnusol kağıdı, en çok da CTP milletvekilleri için...

Maşrabba- kuyruk etkisi devam ediyor belli ki. Zaten benim üstüme de vazife değil.

24/10/2019 11:12