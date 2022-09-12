Ekmekçi: Devlet eliyle zehirleniyoruz

Ulusal Birlik Partisi bir “ucube” kurultayı daha geride bıraktı. Neden “ucube” diyorum… Zira yaşananlar, süreç ve 12 bin kişinin oy vererek başkan seçtiği kurultaylarla, böylesi “ara kurultaylar” arasındaki kıyaslamanın başka adı yok…

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, UBP kurultayının önüne geçti. Kürsüye çıktı, UBP milletvekilleri ile salonu selamladı. Tarafsız olduğunu unuttu, anayasayı unuttu, yeminini unuttu, coştu. Durup “yahu demokrasi böyle bir şey değil” desen, suçlu olacaksın. Özetle, artık sadece UBP’nin cumhurbaşkanı

Kurultayda “ateşten gömlek” söylemi öne çıktı. Ne Saner’i hatırlayan oldu, ne Sucuoğlu’nu. Kurultayda aday olmaya yeltenen, düşünen, teşebbüs eden herkes bir bir vazgeçti. Vazgeçmek istemeyenler de “başvurum alınmadı” diye feveran ediyor. Öyle bir kurultay oldu

UBP, umarım kendi sorunlarından sıyrılarak artık bu memlekette ciddi, günlük hayatımızı mahveden, pratik çözüm isteyen, demokratik olgumuz içerisinde çözümlenebilecek sorunlara yönelir. Zira, denetimsizlik ve sistemsizlik hayatlarımızı mahvediyor, hepimizi hasta ediyor

Bizim büyük bir sorunumuz var. Zehirleniyoruz. Ve maalesef devlet eliyle zehirleniyoruz. Basit bir ihaleyi, “senin adam benim adam” mantığı ile çözmeye çalıştığı için bu devlet, Güngör Katı Atık Depolama Merkezi devre dışı kaldı, şimdi her yer çöp oldu

Dikmen Çöplüğü’nden az çekmedi Lefkoşa ve bölgesi. Uluslararası bir yatırımla, bölge olarak Güngör seçildi ve çağdaş bir çöp depolama alanı yapıldı. Sonra bu alan KKTC Devleti’ne devredildi. Çöp alanını rant alanı zanneden zihniyet, bugün ülkeyi zehirliyor

Çöp dediğiniz şey, artık milli servet. İyi yönetildiği zaman, ciddi bir geri dönüşüm ve enerji üretimi için bir kaynak niteliğinde. Ama bizde, 2012 yılında faaliyete sokulan çağdaş alan, “yandaş- kundaş” elinde heba edildi. Şimdi yeniden devreye sokulamıyor

2021 yılında başlayan ihale süreçleri ise halen sonuçlandırılamadı. “İki takım elbiseli adam” hikayesini daha önce de anlatmıştım. “Bizi Türkiye’den, külliyeden yolladılar” diyen iki yalancı, ihale için bizimkileri kandırmıştı.

Şimdi, çöplük alanı doldu, oradaki mali değeri olan atıklar heba oluyor, büyük bir çevre felaketi başladı ve en kötüsü oldu: Çöplük alanı dolduğu için belediyeler adanın her tarafında başka çöp alanı oluşturmak zorunda kaldı. Altını çiziyorum, “zorunda kaldı”

Açıkça, kötü yönetim memleketi pislik içinde bıraktı da diyebiliriz. Ve, haberler peşi sıra geliyor, memleketin her tarafında oluşan çöp yığınlarında ya doğal yoldan ya da hurdacılar eliyle yangınlar çıkıyor, vatandaş pis koku ve dumana maruz kalıyor

Oysa basit. Yöneteceksiniz. Avrupa Birliği, çöp alanını tamamladı ve KKTC devletine devretti. Ayrıştırma ve geri dönüşüm uygulanmadı. 10 yılda dolması öngörülen ilk safha 6 yılda dolduruldu. Neden? Resmen bu halkın hakkı orada sömürüldü

Bakınız, AB finansmanı ile yapılan çöplük, hatır gönülle yandaşa devredildi. Ne oldu? Uzun yıllarda kazanacağı parayı hemen kazanmak için kolları sıvayan yandaş, alanı mahvetti. Bugün, alanın AB’nin devrettiği hale getirilmesi için ihtiyaç duyulan kaynak 5 milyon Euro

Güngör olayı bize, bu toplumun kaynakların nasıl talan edildiğini, zehirlenmemizin ise kimsenin umurunda olmadığını gösteren en güzel örnek. Kimsenin umurunda değiliz. Siyaset için ise, rantçılar daha değerli.

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12/09/2022 08:32