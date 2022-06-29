Ekmekçi: Devlet organizasyon yeteneği ile birlikte vicdanını da kaybetti

Organizasyon yeteneğini kaybeden bu devlet yapısı, maalesef gücünün yeteceği alanlarda vicdanını da yitirmiş durumda. Sorun çözmek yerine kaos üretmek, fayda sağlamak yerine, vatandaşın sorunlarını ötelemek, nemelazımcılık gelenek haline geldi

Bugün, okullarda 240 civarı hademe, hastanelerde aynı sayıda görevli aylardır maaşlarını ya alamıyor, ya da düzensiz alıyor. Sosyal sigorta ihtiyat sandığı yatırımları ise yapılmıyor. Alacakları ücret ise asgari ücret tutarında. Bu dengesiz durum sürüyor

Dünya kadar insana, pisliğini temizlet, düzenini kurdur, sürdürülebilir okul ve hastaneler yarat, ama maaşını ödeme. Tam üç aydır 240 hademe okullarda ezilip eleniyor, hepimizin çoluk- çocuğunun pisliğini temizleyip, kahrını çekiyor ama maaş alamıyor

Taşeronla maliye kavga ediyor. Bu kavgayı bitiremediler. Kamu çalışanına yüzde 50 artış yapılacağını ağzı dolu dolu söyleyen, bunun çalışmasını yapanlar, kendi maaşları bir temizlik işçisinin maaşından daha çok artış alacak olanlar bu sorunu çözemiyor

Bir tarafta taşeron yanında çalışanı “ayda 17 gün çalışıyor, 17 günlük ödeyelim” diyerek kamu vicdanında büyük bir hata işleyen kamu yöneticileri, diğer yanda çalışanın ensesinden para kazanıp, kriz anında maaşlarının nasıl ödeneceğini düşünmeyen taşeronlar

Her krizde, mağdur çalışan olacaksa, o zaman taşerona ne gerek var? Devlet düzenli öderken çalışanın sırtından milyonlar kazanan taşeronlar, kriz sanlarında çalışanı sokakta bırakabiliyor. İnsanlar sizin köleniz değil… Şimdi hepsi sokakta, konuşacağız

Orman yangını felaketini savdık ama 20 bin dönüm arazimiz de kül oldu. Onbinlerce ağaç yandı, binlerce hayvan telef oldu. Yangının nerede ve neden çıktığı da artık biliniyor. İhmaller silsilesi, kamu malını peşkeş çekme gaylesi derken, acısı büyük oldu

Yangına neden olan tapuda bahçe, gerçekte av evi alanının sahibi de dün serbest bırakıldı. Dozer sürücüsü gibi. Dozer kaçak, bahçe yolu kaçak, ev kaçak, temizlik çalışmaları izinsiz, yol açılmış, izinsiz… Hepsi de mahkeme tarafından kayıt altına alınmış

Halil Kartal’a çıkarıldığı mahkemede dün, dört ayrı dava getirildi. 1- İhmalkarlık sonucu yangına sebep olmak, 2-Ormanlardaki bir araziyi İZİNSİZ temizlemek veya sürmek, 3- Yetkili makamdan ruhsat olmaksızın yol açmak ve bina inşa etmek, 4- İmar yasasına aykırı hareket

Kıb- Tek iyice karıştı. Kurum, vatandaşa hizmet veremeyecek duruma geldi, şimdi personel birbirine düştü. Sendika üzerinden başlayan kavga nedeniyle çalışanlar Teknecik’te iş bıraktı, kurum önünde eylem yaparak sendika yönetiminin istifasını istedi

8.45’de yayındayız. Memleketin her yanı dökülüyor. Özel sektörde akaryakıt sektörü, hayvancılar, kasaplar şok eylemlerden bahsediyor. Bir tarafta kamu çalışanına yüzde 50 artış yapmaya hazırlanan devleti, diğer tarafta çöken sektörler… YORUMLARINIZI BEKLİYORUM. GÜNAYDIN

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29/06/2022 08:34